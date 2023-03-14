Также известно, что ранения получили более 13 тысяч украинцев. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
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Сколько гражданских погибло с начала войны в Украине
В ООН зафиксировали 21 965 жертв среди гражданского населения Украины, в частности 8 231 убитого и 13 734 раненых.
Среди раненых – 413 мальчиков и 295 девочек, а также 271 ребенок, пол которого пока не удалось установить.
Также погибли 3 664 мужчины, 2 173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки. Кстати, пол 31 ребенка и 1 900 взрослых пока не установлены.
Оккупанты несут огромные потери на войне
По состоянию на 14 марта Россия потеряла 160 540 своих воинов. Только за минувшие сутки Силы обороны минуснули 740 врагов. Потери в технике:
- танков – 3484 (+10);
- боевых бронированных машин – 6789 (+15);
- артиллерийских систем – 2519 (+16);
- РСЗО – 495 (+2);
- средства ПВО – 260 (+1);
- самолетов – 304 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11);
- крылатые ракеты – 907 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5367 (+13);
- специальная техника – 256 (+5).