В речи после поражения Камалы Харрис на выборах президента США Байден озвучил четкий месседж, что нужно ответственно работать, что нельзя терять времени. Это 24 Каналу отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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"Байдена было трудно узнать. Такое впечатление, что после того, как он сбросил с себя это ярмо кандидата, у него открылось "второе дыхание". Он был очень эмоциональный, сконцентрирован, четко артикулировал", – сказал он.

Украине предоставят все, что недополучила

Олег Рыбачук отметил, что у Байдена был основной глобальный месседж. Он поблагодарил всех участников гонки, признал поражение и сказал, что он еще будет в Белом доме определенное время. Действующий лидер Штатов отметил, что каждый день нужно ответственно работать, нельзя терять времени.

Сейчас говорится, что до конца каденции Байдена, до 20 января, Украина получит, как минимум, 6 миллиардов долларов. Все, что было недополучено, будет предоставлено Украине. Также важно, чтобы наше государство получило разрешение на использование западного дальнобойного оружия для поражения объектов на территории России.

Но то, что мы должны получить сейчас – это 6 миллиардов, которые зависли перед зимней кампанией. Новости, что мы получили очередной транш, где примерно 500 ракет Patriot и NASAMS – это дорогие и современные ракеты, которые используют для сбития баллистики. Этот большой пакет дает мне основание надеяться, что американцы будут наверстывать все,

– подчеркнул аналитик.

Огромный вызов для Трампа

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" отметил, что важный вопрос – это встреча Байдена с Дональдом Трампом. Они не смогут не говорить о помощи Украине. Доверие союзников к США несколько пострадало, поэтому им необходимо действовать.

Для Трампа это огромный вызов, болезненный вопрос. Он считает, что вина Байдена и его администрации в том, что они слабые. Он это использует в течение своей кампании. Посмотрим, каким образом Трамп будет наверстывать утраченную репутацию США как лидера-партнера и лидера мирового сообщества,

– добавил Рыбачук.

Напомним, в Белом доме объявили дату встречи Джо Байдена и Дональда Трампа относительно будущей передачи власти. Она состоится в среду, 13 ноября.