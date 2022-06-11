Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, боеспособность обеих армий можно прямо сейчас определить на поле боя, но при одинаковом количестве вооружения.

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Советник главы ОП отметил, что ряд европейцев, особенно в околовоенных экспертных кругах, до сих пор сомневаются в том, как именно воюет "вторая армия мира".

Так вот, очень простое и надежное решение. Передайте Украине (украинским Вооруженным Силам) соразмерное количество тяжелой артиллерии и дальнобойных MLRS, чтобы на поле боя возник определенный паритет по количеству выстрелов,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что сейчас идет преимущественно артиллерийская, дальнобойная война. Поэтому когда будет достигнут относительного паритета по количеству стволов и выстрелов, тогда все "в прямом эфире" смогут оценить, насколько боеспособна российская армия, как она воюет и почему "количество – это вовсе не умение, а чистый и безграничный примитивизм".

"Зачем думать, проводить заседания военных комитетов с экспертными спорами, теоретические соображения до бесконечности рисовать? У нас сейчас все это можно проверить прямо на поле боя, на Востоке Украины, в большом объеме", - добавил советник главы ОП.

Подоляк призвал Запад дать Украине паритетный объем дальнобойной артиллерии и РСЗО, чтобы за считанные дни получить любые объективные данные:

кто есть;

кто как воюет;

что такое русская армия на самом деле.

Советник главы ОП подытожил, что именно тогда, возможно, европейские военно-политические элиты перестанут наконец панически и безосновательно бояться удивительного для XXI века юридического образования, которое называется Россия.

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