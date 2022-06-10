Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он поделился деталями того, насколько это вооружение мощное.

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В чем именно особенность и мощь оружия

Франция была готова предоставить нам тяжелое оружие, потом сказали, что уже передали Украине бесконтактные подрывники для снарядов САУ CAESAR. Как пояснил военный эксперт, они используются для поражения пехоты открытой и скрыто расположенной.

Той пехоты, которая сидит в окопах, и открыто расположенной небронированной техникой. Для этого и есть этот взрыватель,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что разница лишь в том, что сегодня те снаряды, которые применяют гаубицы CAESAR, подрываются методом контакта, то есть либо контакта с землей, либо с целью, в которую они попали.

Примите во внимание! В общей сложности у армии Франции было всего 76 САУ Caesar. Согласно этому Украине она отдаст 16% этой техники.

Переданный дистанционный взрыватель будет подрывать снаряд на определенной высоте, которую там установят. Есть положение высокое и низкое. Воздушный подрыв снаряда распространяет осколки сверху вниз. Они попадают, в частности, в окоп.

"Зона поражения намного больше и вероятность поражения противника намного выше. Воздушный разрыв придает большую эффективность осколочного фугастого снаряда по отношению к поражению противника", – разъяснил мощность военный эксперт.

Оружие от Франции: что еще известно

Полученные от Франции самоходные артиллерийские установки Caesar ведут огонь по целям в тылу российских войск в Донецкой и Луганской областях, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Известно, что французское государство уже предоставило нашему государству 6 САУ Caesar. Они прибыли еще в конце апреля. Однако СМИ сообщают, что рассматривается передача еще 6 орудий до конца июня. Эммануэль Макрон может объявить это в Украине, если его визит таки состоится.

Собственно, недавно как раз и появилась информация о том что президент Франции может посетить Украину. Об этом сообщают иностранные СМИ. Во время визита Макрон вполне может объявить дополнительные поставки оружия украинским бойцам для противостояния с российскими оккупантами.

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