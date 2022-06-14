Зеленский просил принять превентивные меры

Владимир Зеленский заявил, что перед полномасштабным вторжением России украинские власти просили принять превентивные меры. Речь идет о санкциях против России.

Новости по теме Байден очень уважает Зеленского, – госпожа посол Бринк

По его словам, украинские власти предлагали создание Черноморского флота со страной-партнером. Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала Запад об угрозе блокады Черного моря со стороны России, которая происходит в последние месяцы и препятствует украинскому экспорту, в частности, зерну.

Также украинские власти поднимали вопросы ракетной программы. Зеленский рассказал, что объяснял, какие средства противовоздушной обороны нужны Украине для защиты.

Глава государства отметил, что у Украины было бы больше шансов в войне с Россией, если бы к нему прислушались. Также президент не понимает, почему страны Запада не закрыли воздушное пространство над Украиной, если понимали уровень угрозы.

Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение России, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не обеспечили оружием и почему не введены превентивные санкции,

– сказал президент.

В заключение Зеленский сказал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения России ее никто не будет поддерживать. Президент добавил, что сегодня он благодарен всем партнерам за помощь.

Что известно о заявлении Байдена

Президент США Джо Байден напомнил, что зимой предупреждал руководство Украины об угрозе войны с Россией. В США несколько раз называли дату вторжения в Россию. Но, по словам Байдена, Зеленский вроде бы не хотел "этого слышать".

Обвинения Байдена ответили в Офисе Президента Украины. Представитель президента Сергей Никифоров подчеркнул, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до ее полномасштабного вторжения.

Советник ОП Михаил Подоляк сказал, что украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии. По его словам, Зеленский тоже внимательно реагировал на все предупреждения партнеров. Но в Украине были шокированы масштабами наступления россиян .

Резников рассказал, как в начале войны удалось тайно вывезти военные части

Также Подоляк сказал, что Украина готовилась к войне с 2021 года . Он отметил, что информацию о предстоящем вторжении России давали не только западные разведки, но и украинская.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул важность тяжелого вооружения. Он предположил, что ситуация на фротне была бы иной, если бы нужное оружие Украина получила в январе.

Зеленский обратился к участникам American Jewish Committee Global Forum: смотрите видео