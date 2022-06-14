Зеленский просил принять превентивные меры
Владимир Зеленский заявил, что перед полномасштабным вторжением России украинские власти просили принять превентивные меры. Речь идет о санкциях против России.
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По его словам, украинские власти предлагали создание Черноморского флота со страной-партнером. Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала Запад об угрозе блокады Черного моря со стороны России, которая происходит в последние месяцы и препятствует украинскому экспорту, в частности, зерну.
Также украинские власти поднимали вопросы ракетной программы. Зеленский рассказал, что объяснял, какие средства противовоздушной обороны нужны Украине для защиты.
Глава государства отметил, что у Украины было бы больше шансов в войне с Россией, если бы к нему прислушались. Также президент не понимает, почему страны Запада не закрыли воздушное пространство над Украиной, если понимали уровень угрозы.
Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение России, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не обеспечили оружием и почему не введены превентивные санкции,
– сказал президент.
В заключение Зеленский сказал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения России ее никто не будет поддерживать. Президент добавил, что сегодня он благодарен всем партнерам за помощь.
Что известно о заявлении Байдена
- Президент США Джо Байден напомнил, что зимой предупреждал руководство Украины об угрозе войны с Россией. В США несколько раз называли дату вторжения в Россию. Но, по словам Байдена, Зеленский вроде бы не хотел "этого слышать".
- Обвинения Байдена ответили в Офисе Президента Украины. Представитель президента Сергей Никифоров подчеркнул, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до ее полномасштабного вторжения.
- Советник ОП Михаил Подоляк сказал, что украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии. По его словам, Зеленский тоже внимательно реагировал на все предупреждения партнеров. Но в Украине были шокированы масштабами наступления россиян .
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- Также Подоляк сказал, что Украина готовилась к войне с 2021 года . Он отметил, что информацию о предстоящем вторжении России давали не только западные разведки, но и украинская.
- Кроме того, советник главы ОП подчеркнул важность тяжелого вооружения. Он предположил, что ситуация на фротне была бы иной, если бы нужное оружие Украина получила в январе.