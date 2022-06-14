Зеленський просив вжити превентивні заходи

Володимир Зеленський заявив, що перед повномасштабним вторгненням Росії українська влада просила вжити превентивні заходи. Йдеться про санкції проти Росії.

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За його словами, українська влада пропонувала створення Чорноморського флоту з країною-партнером. Президент наголосив, що Україна неодноразово попереджала Захід про загрозу блокади Чорного моря з боку Росії, що відбувається в останні місяці й перешкоджає українському експорту, зокрема зерна.

Також українська влада порушували питання ракетної програми. Зеленський розповів, що пояснював, які засоби протиповітряної оборони потрібні України для захисту.

Глава держави зазначив, що Україна мала б більше шансів у війні з Росією, якби до нього дослухалися. Також президент не розуміє, чому країни Заходу не закрили повітряний простір над Україною, якщо усвідомлювали рівень загрози.

Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Росії, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій,

– сказав президент.

На завершення Зеленський сказав, що Україна готувалася до того, що на початку повномасштабного вторгнення Росії її ніхто не підтримуватиме. Президент додав, що сьогодні він вдячний усім партнерам за допомогу.

Що відомо про заяву Байдена

Президент США Джо Байден пригадав, що взимку попереджав керівництво України про загрозу війни з Росією. У США декілька разів називали дату вторгнення Росії. Та, за словами Байдена, Зеленський буцімто не хотів "цього чути".

На звинувачення Байдена відповіли в Офісі Президента України. Речник президента Сергій Никифоров підкреслив, що керівництво нашої країни прохало про санкції проти Росії ще до її повномасштабного вторгнення.

Радник ОП Михайло Подоляк сказав, що українська влада чудово розуміла, що Росія розробляє різні сценарії експансії. За його словами, Зеленський також уважно реагував на всі попередження партнерів. Та в Україні були шоковані масштабами наступу росіян.

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Також Подоляк сказав, що Україна готувалася до війни з 2021 року. Він зазначив, що інформацію про майбутнє вторгнення Росії давали не тільки західні розвідки, а й українська.

Окрім того, радник глави ОП підкреслив на важливості важкого озброєння. Він припустив, що ситуація на фротні була б інша, якби потрібну зброю Україна отримала у січні.

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