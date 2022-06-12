Відповідний коментар надала 24 каналу пані Брінк. Це трапилось 11 червня – після публікації заяви Джо Байдена.

Зауважте "Не хотіли чути": Байден згадав, як попереджував Київ про війну, в ОП вже відповіли

Посол США в Україні пояснила заяву Байдена

Бріджит Брінк сказала, що Росія намагається знищити українську націю та її культуру, а також що США не залишаться осторонь та не дозволять цьому статись. Також сказала, мовляв, це не заслуговує на те, щоб бути новиною, проте продовжила думку.

Новопризначена посол США в Україні пояснила, що президент Володимир Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував протягом цієї війни,

– запевнила Брінк.

Також пані посол пригадала, що Сполучені Штати вже надали нам:

5,3 мільярда доларів у сфері безпеки, в тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому;

зокрема допомогу надали для того, щоб дати Україні можливість захистити себе;

разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну.

У Зеленського відповіли на слова Байдена

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяви Джо Байдена виданню Liga.net. Він пояснив, що керівництво нашої країни просило про санкції проти Росії ще до її повномасштабного вторгнення в Україну. Проте партнери нашої держави, на жаль, цього "не хотіли чути".

Тому фраза "не хотів чути", ймовірно, вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації,

– уточнив Никифоров.

Він також пояснив, що наша держава втратила дуже багато дорогоцінного часу через те, що санкції проти Росії почали вводити лише після повномасштабного вторгнення.

Що цьому передувало

Джо Байден заявив, що він попереджав керівництво України про загрозу війни, проте, мовляв, тоді його слова проігнорували.

Президент США також сказав, що тоді його слова для багатьох здавались чимось неможливим. Адже всім здавалось, що він перебільшує ймовірну загрозу. Також Байден сказав, що він мав дані для підтвердження й щодо цього не було жодних сумнівів, проте: "Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також".

Ці слова Байдена 24 каналу прокоментував також речник Андрія Єрмака. Михайло Подоляк сказав, що все було не зовсім так. Адже українська влада чудово розуміла, що Росія розробляє різні сценарії експансії – у Володимира Зеленського на столі постійно була відповідна аналітика на основі якісних даних розвідки.

Також радник глави ОП пояснив, що президент України уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів: "Питання завжди було лише у тому, яким саме буде обсяг вторгнення. Поза сумнівом, те, що ми побачили 24 лютого, шокувало багато країн, включаючи наших партнерів".

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