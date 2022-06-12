Соответствующий комментарий предоставила 24 каналу госпожа Бринк. Это произошло 11 июня – после публикации заявления Джо Байдена.

Заметьте "Не хотели слышать": Байден вспомнил, как предупреждал Киев о войне, в ОП уже ответили

Посол США в Украине объяснила заявление Байдена

Бриджит Бринк сказала, что Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, а также что США не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Также сказала, мол, это не заслуживает того, чтобы быть новостью, однако продолжила мысль.

Новоназначенный посол США в Украине объяснила, что президент Владимир Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав, что Украина никогда не будет покорена России.

Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал в течение этой войны,

– заверила Бринк.

Также посол вспомнила, что Соединенные Штаты уже предоставили нам:

5,3 миллиарда долларов в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале;

в частности, помощь предоставили для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя;

вместе с нашими союзниками и партнерами будут поддерживать Украину.

У Зеленского ответили на слова Байдена

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявления Джо Байдена изданию Liga.net. Он пояснил, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до полномасштабного вторжения в Украину. Однако партнеры нашего государства, к сожалению, этого "не хотели слышать".

Поэтому фраза "не хотела слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации,

– уточнил Никифоров.

Он также объяснил, что наше государство потеряло очень много драгоценного времени из-за того, что санкции против России начали вводить только после полномасштабного вторжения.

Что этому предшествовало

Джо Байден заявил, что предупреждал руководство Украины об угрозе войны, однако, мол, тогда его слова проигнорировали.

Президент США также сказал, что тогда его слова для многих казались чем-то невозможным. Всем ведь казалось, что он преувеличивает вероятную угрозу. Также Байден сказал, что у него были данные для подтверждения и по этому поводу не было никаких сомнений, однако: "Зеленский не хотел этого слышать, и многие также".

Эти слова Байдена 24 каналу прокомментировал также спикер Андрея Ермака. Михаил Подоляк сказал, что все было не совсем так. Ведь украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии – у Владимира Зеленского на столе постоянно была соответствующая аналитика на основе качественных данных разведки.

Также советник главы ОП объяснил, что президент Украины внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров: "Вопрос всегда был только в том, каким именно будет объем вторжения. Несомненно, то, что мы увидели 24 февраля, шокировало многие страны, включая наших партнеров".

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