Михаил Подоляк поинтересовался, если Украина "не готовилась" к войне, почему первые российские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях.

Важно С потерями у оккупантов все плохо: госпиталь из Санкт-Петербурга разворачивает полевой госпиталь

По его словам, Украина готовилась к войне с 2021 года. Ведь информацию о предстоящем вторжении России давали не только западные разведки, но и украинская.

Только если кто давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим. А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить,

– заявил Михаил Подоляк.

"Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла бы быть другой", – отметил советник главы Офиса Президента.

Подробнее о заявлении Байдена

Джо Байден указал, что предупреждал руководство Украины об угрозе войны. Он подчеркнул, что его слова для многих казались чем-то невозможным. Всем казалось, что он преувеличивает вероятную угрозу. В то же время президент США засыпал обвинениями главу Кремля Владимира Путина.

Спикер президента Сергей Никифоров прокомментировал это заявление. Он сообщил, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до ее полномасштабного вторжения. Но этого партнеры нашего государства, к сожалению, "не хотели слышать".

Также Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии. У Владимира Зеленского на столе постоянно была соответствующая аналитика на основе качественных данных разведки. Он настаивает, что Украина понимала намерения россиян, ждала того или иного агрессивного сценария, готовилась к нему.

Президент США Джо Байден распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс. По ее словам, президент пошел на такой шаг из-за скептицизма американских должностных лиц и иностранных партнеров и союзников.

Разведывательные данные о передвижении и размещении подразделений российских оккупантов, предоставленных Соединенными Штатами Америки ВСУ, позволили украинцам атаковать и убивать многих российских генералов.

Может быть интересно – Пионтковский рассказал, когда ожидать нового оружия от США: смотрите видео