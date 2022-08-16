Кулеба про сигнали США перед вторгненням росії

Так, ще у вересні 2021 року у США натякнули українцям про те, що росія вторгнеться, зокрема, порадили "копати траншеї". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Головне Невдалий штурм ворога, Рада продовжила воєнний стан: головне за 173 день війни

За словами очільника українського МЗС, вперше дізнався про загрозу прямого вторгнення росії він у вересні 2021 в Державному департаменті США. Тоді з'явилися перші дзвіночки війни.

Легендарна фраза – десь треба буде в якихось мемуарах використовувати. Ми були з Андрієм на одній зустрічі в Держдепі, але не з держсекретарем: його тоді не було в цей день у Вашингтоні. І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставила і каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так от я вперше почув,

– розповів Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що ця людина, яка порадила "копати траншеї", була чиновником високого рангу, тож бути переконаним у тому, що це звичайнісінькі слова, – було б дивно .

Далі він заявив, що проблема ранньої осені тоді була в тому, що "тобі кажуть "ми бачимо, що справа йде до війни", але після цього ставиться крапка, і ніякої більше інформації тобі не надають".

Кулеба також розповів, що після аналізу всіх даних у жовтні зрозумів, що війна буде. Проте думав, що бойові дії відбуватимуться лише на Донбасі. Втім, каже, перша ракета, яка впала на Київ 24 лютого, показала, що він помилявся, і це буде зовсім інша війна.

Може зацікавити – Кулеба різко відповів на нове ниття росіян: дивіться відео