Про це поговорили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Раніше у Пентагоні повідомили, що надаватимуть допомогу Україні стільки, скільки потрібно.

До теми В Копенгагені зібрали 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні

Вашингтон та Київ домовились про розширення співпраці

Також у перемовинах між представниками Києва та Вашингтона взяв участь заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал. В ОП зазначили, що сторони обговорили не лише оптимізацію логістики в Україні, а й активізацію співпраці.

Єрмак запевнив, що між американцями та українцями є високий рівень взаєморозуміння та довіри. Голова Офісу Президента подякував Сполученим Штатам та американському народові за підтримку.

Нещодавно США оголосили про новий пакет підтримки Україні

8 серпня Міністерство оборони США повідомило про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Американці передадуть для ЗСУ багато боєприпасів для HIMARS та артилерії, а також бойові машини піхоти та сотні протитанкових систем.

Читайте також Ситуація на Сході стабілізувалася, фокус війни змістився на Південь, – Пентагон

Зверніть увагу! Нещодавно допомогу Україні обговорили голова Пентагону Ллойд Остін та міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Вони домовились тримати безпекову ситуацію в Україні у фокусі.

Дивіться у відео – чи нададуть Україні винищувачі F-16: