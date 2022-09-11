Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше він пояснив успіхи ЗСУ тим, що росіяни переоцінили свої сили й недооцінили наші.

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Колосальні темпи ЗСУ

Мусієнко розповів, що прорив ЗСУ на Харківщині став справжньою несподіванкою для росіян. Вони не розраховували й не чекали, що це станеться.

За зведеннями Генштабу й зверненнями Президента зрозуміло, що насправді темпи ЗСУ колосальні. І це також несподіванка для ворога,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що окупанти планували наступати далі, але тепер вони ослаблені й деморалізовані.

Стратегічний відступ ЗСУ з Сєвєродонецька й Лисичанська

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що відступ ЗСУ від Сєвєродонецька й Лисичанська був стратегічним. Українці планували заманити ворога в точкові бої, аби він там зазнавав утрат.

"Російське угруповання з Сєвєродонецька й Лисичанська не змогло оговтатись. Вони не змогли захопити Сіверськ і розвинути далі наступ. Це теж елементи стратегії", – наголосив Мусієнко.

На його думку, це угруповання нині також перебуває в зоні ризику потрапити під досить потужні удари ЗСУ.

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