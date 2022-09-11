Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее он объяснил успехи ВСУ тем, что россияне переоценили свои силы и недооценили наши.

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Колоссальные темпы ВСУ

Мусиенко рассказал, что прорыв ВСУ в Харьковской области стал настоящей неожиданностью для россиян. Они не рассчитывали и не ожидали, что это произойдет.

По сводкам Генштаба и обращениям Президента понятно, что на самом деле темпы ВСУ колоссальные. И это тоже неожиданность для врага,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты планировали наступать дальше, но теперь они ослаблены и деморализованы.

Стратегическое отступление ВСУ с Северодонецка и Лисичанска

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что отступление ВСУ от Северодонецка и Лисичанска было стратегическим. Украинцы планировали заманить врага в точечные бои, чтобы он там нес потери.

"Российская группировка из Северодонецка и Лисичанска не смогла прийти в себя. Они не смогли захватить Северск и развить дальше наступление. Это тоже элементы стратегии", – подчеркнул Мусиенко.

По его мнению, эта группировка также находится в зоне риска попасть под достаточно мощные удары ВСУ.

Мусиенко о том, что прорыв в Харьковской области стал неожиданностью для россиян: смотрите видео

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