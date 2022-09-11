Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее он объяснил успехи ВСУ тем, что россияне переоценили свои силы и недооценили наши.
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Колоссальные темпы ВСУ
Мусиенко рассказал, что прорыв ВСУ в Харьковской области стал настоящей неожиданностью для россиян. Они не рассчитывали и не ожидали, что это произойдет.
По сводкам Генштаба и обращениям Президента понятно, что на самом деле темпы ВСУ колоссальные. И это тоже неожиданность для врага,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что оккупанты планировали наступать дальше, но теперь они ослаблены и деморализованы.
Стратегическое отступление ВСУ с Северодонецка и Лисичанска
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что отступление ВСУ от Северодонецка и Лисичанска было стратегическим. Украинцы планировали заманить врага в точечные бои, чтобы он там нес потери.
"Российская группировка из Северодонецка и Лисичанска не смогла прийти в себя. Они не смогли захватить Северск и развить дальше наступление. Это тоже элементы стратегии", – подчеркнул Мусиенко.
По его мнению, эта группировка также находится в зоне риска попасть под достаточно мощные удары ВСУ.
Мусиенко о том, что прорыв в Харьковской области стал неожиданностью для россиян: смотрите видео
События в Харьковской области: последние новости
- Российские оккупанты в Харьковской области находятся в панике. Все потому, что наши воины лишили оккупантов путей обеспечения.
- Президент Владимир Зеленский 10 сентября подтвердил, что ВСУ в Харьковской области деоккупировали еще 2 села. Это Василенково и Артемовка.
- Оккупанты на фоне своих поражений на фронте продолжают террор мирного населения. Днем 10 сентября россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.