Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее Мусиенко рассказывал, что у оккупантов понемногу "сыпется" армия.

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Россия ошиблась еще 24 февраля

Мусиенко отметил, что россия допустила роковую ошибку еще 24 февраля, когда решила начать полномасштабное вторжение в Украину. В этом первоочередно скрыт "корень" нынешних проблем россии.

Даже если у тебя большая страна, большое количество населения, сильные вооруженные силы, но ты ошибся в разведывательных данных, в оценке разложения сил и ситуации, то это проигрышная позиция,

– заметил военный эксперт.

Он объяснил, в чем именно россия ошиблась:

Россия недооценила возможное сопротивление украинских сил обороны и народа.

Россия переоценила свои усилия.

Россия вообще не учитывала общественно-политические настроения в Украине. Везти сюда януковича или царева – это их выброшенные миллионы на свою агентуру.

Отступление с Севера Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что на первом этапе все закончилось тем, что они были вынуждены отступить с Севера Украины. Те группировки, которые были здесь, доукомплектовались в Белгороде и пошли через Волчанск на Изюм.

"Оно должно было создать оперативное окружение украинских сил на Востоке", – подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт подчеркнул, что эти планы провалились. В Изюм даже прилетал генерал герасимов, который потом оттуда убегал. Для реализации своих планов россия применяла все доступные методы: фосфорные бомбы, активные наступления, которые ВСУ останавливали.

Что предшествовало контрнаступлению

По словам Мусиенко, контрнаступлению ВСУ на Востоке предшествовали бои у Святогорска и отброс российских войск от Богородичного. Далее в ход последовали HIMARS, удары по складам, истощение врага, соответственно, деморализация.

Результатом этой эффективной месячной работы украинских сил стало то, что мы наблюдаем сейчас – прорыв и деоккупация территорий,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он сказал, что это яркий пример того, как россия начинала, и как она заканчивает. Войска бросают технику, убегают или сдаются в плен.

Летом ВСУ активно готовились к контрнаступлению

Военный эксперт рассказал, что летом было заметно, как активно ВСУ готовятся к контрнаступлению. Формирование резервов, удары по оккупантам, изнурение врага сработали.

"Сейчас мы видим то, чего ждали миллионы украинцев, особенно те, которые на оккупированных территориях, которые сейчас освобождают", – отметил он.

Парадоксальная ситуация для сил россии

Мусиенко заметил, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация для сил россии. С одной стороны, они на Юг, на левый берег Херсонщины подтянули резервы из Крыма, но не знают, как это перебросить на правый берег Днепра. В частности, бронетехнику, артиллерийские системы, танки и т.д.

Вроде бы все есть, но помочь российской группировке войск на правом берегу оно не может. И так в общем-то для всей русской армии. Вроде и техника, и оружие есть на складах в россии, но использовать их они не могут,

– подчеркнул военный эксперт.

Он подытожил, что это последствия систематических ударов по россиянам, срыва их логистики, наконец-то сработавшие элементы хитрости и внезапности.

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