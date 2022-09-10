Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше Мусієнко розповідав, що в окупантів потрохи "сиплеться" армія.

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Росія помилилась ще 24 лютого

Мусієнко зазначив, що росія припустилась фатальної помилки ще 24 лютого, коли вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. У цьому першочергово схований "корінь" нинішніх проблем росії.

Навіть якщо в тебе велика країна, велика кількість населення, сильні збройні сили, але ти помилився в розвідувальних даних, в оцінці розкладу сил і ситуації, то це програшна позиція,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, у чому саме росія помилилась:

Росія недооцінила можливий опір українських сил оборони і народу.

Росія переоцінила свої зусилля.

Росія взагалі не враховувала суспільно-політичні настрої в Україні. Везти сюди януковича чи царьова – це їхні викинуті мільйони на свою агентуру.

Відступ з Півночі України

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що на першому етапі все закінчилось тим, що вони змушені були відступити з Півночі України. Ті угруповання, що тут були, доукомплектувались у Бєлгороді і пішли через Вовчанськ на Ізюм.

"Воно мало створити оперативне оточення українських сил на Сході", – наголосив Мусієнко.

Військовий експерт підкреслив, що ці плани провалилися. В Ізюм навіть прилітав генерал герасимов, який потім звідти тікав. Для реалізації своїх планів росія застосовувала всі доступні методи: фосфорні бомби, активні наступи, які ЗСУ зупиняли.

Що передувало контрнаступу

За словами Мусієнка, контрнаступу ЗСУ на Сході передували бої біля Святогірська і відкинення російських військ від Богородичного. Далі в хід пішли HIMARS, удари по складах, виснаження ворога, відповідно, деморалізація.

Результатом цієї ефективної місячної роботи українських сил стало те, що ми спостерігаємо зараз – прорив і деокупація територій,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він сказав, що це яскравий приклад того, як росія починала, і як вона закінчує. Війська кидають техніку, тікають або здаються в полон.

Улітку ЗСУ активно готувались до контрнаступу

Військовий експерт розповів, що влітку було помітно, як активно ЗСУ готуються до контрнаступу. Формування резервів, удари по окупантах, знесилення ворога спрацювали.

"Зараз ми бачимо те, чого чекали мільйони українців, особливо ті, які на окупованих територіях, котрі нині звільняють", – зазначив він.

Парадоксальна ситуація для сил росії

Мусієнко зауважив, що нині склалась парадоксальна ситуація для сил росії. З одного боку вони на Південь, на лівий берег Херсонщини підтягнули резерви з Криму, але не знають, як це перекинути на правий берег Дніпра. Зокрема, бронетехніку, артилерійські системи, танки тощо.

Наче все є, але допомогти російському угрупованню військ на правому березі воно не може. І так загалом для всієї російської армії. Ніби й техніка, й зброя є на складах у росії, але використати її вони не можуть,

– наголосив військовий експерт.

Він підсумував, що це наслідки систематичних ударів по росіянах, зриву їхньої логістики, елементи хитрості й раптовості, які нарешті спрацювали.

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