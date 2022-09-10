Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, зараз окупантам взагалі не до обстрілів – у них "палає" фронт на Південному, Східному та, зокрема Харківському напрямках.

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Цікаво, що остання повітряна тривога в Одесі була на 14 хвилин сьогодні, 10 вересня. Попередня – аж 7 вересня. Раніше окупанти майже кожного дня гатили по регіону.

Ми показали, що таке Одеса і що вона – неприступна. Також дякуємо ЗСУ за звільнення Зміїного. Тоді відбулося повне звільнення нашої області від окупантів. Зараз росіянам не до обстрілів. Є Південний, Східний та Харківський напрямки. Весь фронт "палає", і ми бачимо, що там відбувається, –

зазначив Братчук.

Попри все, Братчук закликав усіх українців зберігати холодний розум і уважно ставитися до повітряних тривог. Росія – країна-терорист, і може в будь-який момент завдати ракетного удару в мирні українські міста.

Одещина активно допомагає Миколаївщині

Як наголошує Братчук, зараз на Одещині більше зосереджені на тилових справах. Хоч не забувають і про морський фронт. Ворожих кораблів стало значно менше, "зерновий коридор" працює, але ЗСУ ретельно стежать за ситуацією.

На Одещині також активно допомагають Миколаївщині. Туди доправляють питну воду та іншу важливу допомогу. Крім того, в регіон прибуло кільканадцять тисяч біженців – усім намагаються допомогти.

До того ж в регіоні активно відновлюють інфраструктуру, яка постраждала через ракетні обстріли росіян. Зараз викристовують власні ресурси, але очікують на міжнародну допомогу.

Жодна людина не залишилася без даху, ремонту та допомоги. Це стосується як Одеси, так і області. Є регіональний штаб. Як щось прилітає – моментально оцінюємо ситуацію і приймаємо відповідні рішення. На це йдуть години, –

наголосив Братчук.

Фронт в окупантів "палає" – Братчук: дивіться відео

Додамо, за словами заступник міністра інфраструктури Мустафи Найєма, тільки в серпні через порти, залізницю та автомобілі Україні вдалося експортувати близько 5 мільйонів тонн агропродукції. Результат вийшов значно кращим, ніж очікувалося.