Цей населений пункт відігравав дуже важливу роль для здійснення наступальних дій загарбників у напрямку Слов'янська та Краматорська. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Окупанти втрачають контроль над логістичними шляхами

Крім того, це був кінцевий пункт дуже важливої логістичної артерії Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ – Ізюм,

– пояснив військово-політичний оглядач.

Тоді як Куп'янськ взагалі був серцем цієї логістичної артерії. Через місто здійснювалось постачання майже усього донбаського угруповання окупаційних військ, маючи вплив й на дії окупантів на Луганщині.

"Взяття цієї логістичної артерії під вогневий контроль або звільнення одного з населених пунктів на шляху цієї артерії повністю руйнувало систему забезпечення російських окупаційних військ не тільки у якомусь окремому районі, а фактично на всьому донбаському плацдармі", – наголосив Коваленко.

Отже, звільнення великої кількості локацій від загарбників українськими захисниками означає "повну втрату контролю російських окупантів над цією артерією".

Це буде мати дуже негативні наслідки для можливостей окупантів здійснювати не стільки вже наступальні дії, скільки дії в обороні,

– зазначив військово-політичний оглядач.

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