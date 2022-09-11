Этот населенный пункт играл очень важную роль в осуществлении наступательных действий захватчиков в направлении Славянска и Краматорска. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Оккупанты теряют контроль над логистическими путями

Кроме того, это был конечный пункт очень важной логистической артерии Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм,

– объяснил военно-политический обозреватель.

В то время как Купянск вообще был сердцем этой логистической артерии. Через город осуществлялись поставки почти всей донбасской группировки оккупационных войск, имея влияние и на действия оккупантов в Луганской области.

"Взятие этой логистической артерии под огневой контроль или освобождение одного из населённых пунктов на пути этой артерии полностью разрушало систему обеспечения российских оккупационных войск не только в каком-то отдельном районе, а фактически на всем донбасском плацдарме", – подчеркнул Коваленко.

Следовательно, освобождение большого количества локаций от захватчиков украинскими защитниками означает "полную потерю контроля российских оккупантов над этой артерией".

Это будет иметь очень негативные последствия для возможностей оккупантов совершать не столько наступательные действия, сколько действия в обороне.

– отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко рассказал, как будут развиваться события на восточном фронте: смотрите видео

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