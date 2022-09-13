Выплаты возобновляют только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

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Командование не выплачивает оккупантам деньги, чтобы улучшить "боевую готовность"

Из-за больших потерь в ходе боевых действий уровень морально-психологического состояния в российских подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях, значительно снизился.

По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады выдало распоряжение не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, временно отсутствующим, в частности, находящимся на лечении,

– рассказали в Генштабе.

Денежное обеспечение возобновляют только после того, как военнослужащий предоставит оправдательные документы и командир лично позволит предоставлять выплаты.

Что стоит знать о 2-й отдельной мотострелковой бригаде

Это незаконное вооруженное формирование, входящее в состав 2-го армейского корпуса оккупационных российских войск на Донбассе. Формально оно подчиняется террористической организации так называемой "лнр".

Накануне эксперт Олег Жданов предположил, что у россиян нет резерва. Поэтому у оккупантов не будет возможности контратаковать на Изюмском и Купянском направлениях.

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