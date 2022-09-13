Украинские герои рассказали, что позиция "москва" – это был левый фланг захватчиков. Именно он прикрывал всю группировку, которая находилась в Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке.

Еще до выхода россиян из Казачьей Лопани местные подожгли их блокпост и подняли флаг Украины

Военные рассказали, что враг сконцентрировал там очень много сил. Оккупанты были "закопаны". Целью россиян было не пустить ВСУ в реку Северский Донец и не потерять дорогу.

Бой был ожесточенный. Стрелковое оружие и гранатометы. Мы косили их много,

– рассказал герой,

Военные рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области: смотрите видео

Потери врага

Герои ВСУ наносят врагу значительные потери. По состоянию на 12 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 52 950 захватчиков. Также уничтожить удалось:

танков – 2168 (+14) единиц;

боевых бронированных машин – 4640 (+23) единиц;

артиллерийских систем – 1269 (+6) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 162 единицы;

самолетов – 243 (+1) единицы;

вертолетов – 213 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1) единицы;

крылатых ракет – 216 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) единиц;

специальной техники – 117 единиц.

Заметьте – в ISW заявили, что освобождение Изюма коренным образом изменило ход войны: смотрите видео