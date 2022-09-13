Эту информацию подтвердил Дергачевский мэр Вячеслав Задоренко в эфире телеканала "Настоящее время", передает 24 канал.

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По его словам, движению сопротивления на территории оккупированного поселка Казачья Лопань способствовала староста села Людмила Вакуленко. Женщина не уехала на подконтрольную Украине территорию, а осталась в оккупации.

Ее склоняли к сотрудничеству с россиянами, но она отказалась. А когда местные видели, что оккупанты начинают бежать, украинцы подожгли их блокпост и вывесили украинские флаги,

– рассказал Задоренко.

Власть пока не советует возвращаться

Дергачевский городской голова отметил, что, несмотря на деоккупацию, украинцам не следует спешить возвращаться домой на Харьковщину. Он сообщил, что с утра 12 сентября российские самолеты заходили на территорию Казачьей Лопани и обстреляли населенный пункт. Так что гражданские легко могут стать целью врага.

Добавим, что вечером 11 сентября Вооруженные Силы Украины дошли до самой границы в Харьковской области. Наши военные вошли в поселок городского типа Казачья Лопань и Двуречная.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов около 6 тысяч километров. Это подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. В частности, ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины – госграницу с россией под контролем наших защитников.

Но украинские военные активно увольняют не только Харьковщину, но и Херсонщину. Так, 12 сентября ВСУ деоккупировали еще 5 поселков Херсонской области. А за последние 2 недели на Херсонщине освободили около 500 квадратных километров. Деоккупацию территорий уже подтвердили на официальном уровне.

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