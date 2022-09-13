Цю інформацію підтвердив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко в ефірі телеканалу "Настоящее время", передає 24 канал.

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За його словами, руху опору на території окупованого селища Козача Лопань сприяла староста села Людмила Вакуленко. Жінка не виїхала на підконтрольну Україні територію, а залишилася в окупації.

Її схиляли до співпраці з росіянами, але вона відмовилася. А коли місцеві бачили, що окупанти починають тікати, українці підпалили їхній блокпост та вивісили українські прапори,

– розповів Задоренко.

Влада поки не радить повертатися

Дергачівський міський голова зазначив, що попри деокупацію, українцям не слід поспішати повертатися додому на Харківщину. Він повідомив, що зранку 12 вересня російські літаки заходили на територію Козачої Лопані і обстріляли населений пункт. Тож цивільні легко можуть стати ціллю ворога.

Додамо, що ввечері 11 вересня Збройні Сили України дійшли до самого кордону на Харківщині. Наші військові зайшли у селище міського типу Козача Лопань та Дворічна.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів близько 6 тисячі кілометрів. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини – держкордон з росією під контролем наших захисників.

Але українські військові активно звільняють наразі не лише Харківщину, а й Херсонщину. Так 12 вересня ЗСУ деокупували ще 5 селищ Херсонської області. А за останні 2 тижні на Херсонщині звільнено близько 500 квадратних кілометрів. Деокупацію територій уже підтвердили на офіційному рівні.

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