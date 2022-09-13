Українські герої розповіли, що позиція "москва" – це був лівий фланг окупантів. Саме він прикривав все угрупування, яке перебувало у Щурівці, Новій Гусарівці та Байраку.

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Воїни розповіли, що там ворог сконцентрував дуже багато сил. Окупанти були "закопані". Метою росіян було не пустити ЗСУ до річки Сіверський Донець та не втратити дорогу.

Бій був запеклий. Стрілецька зброя і гранатомети. Ми косили їх багато,

– розповів герой,

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Втрати ворога

Герої ЗСУ завдають ворогу значних втрат. Станом на 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 52 950 загарбників. Також знищити вдалося:

танків – 2168 (+14) одиниць;

бойових броньованих машин – 4640 (+23) одиниць;

артилерійських систем – 1269 (+6) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 162 одиниці;

літаків – 243 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 216 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) одиниць;

спеціальної техніки – 117 одиниць.

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