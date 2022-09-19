На Херсонщині ЗСУ збили ворожий штурмовик. Це трапилось сьогодні зранку.

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Як попрацювали воїни

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що 19 вересня близько 8 години ранку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак.

Мовиться саме про штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Тепер у ворога поменшало авіації для атак наших мирних міст і сіл.

Російські літаки падають самі

Нещодавно повідомляли, що в окупованому росією Криму розбився військовий літак Су-25. У мережі ширилися кадри, на яких 2 літаки успішно злітають, однак потім під час віражів пілот одного із Су-25 втрачає контроль над літаком і розбивається.

Також 4 вересня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України чинили потужний опір окупантам на закріплених ділянках фронту. Тоді українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом.

Що відбувається на фронті: дивіться відео