Гвардійцям-спецпризначенцям вдалося знищити та захопити багато техніки, а також поповнити "обмінний фонд" України. Про здобутки наших військових читайте далі.
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Знищили багато техніки та захопили нову
Нацгвардійцям вдалося знищити ворожий дозвуковий штурмовик Су-25 з ПЗРК "Стінгер". Окрім нього мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника, у результаті чого знищили:
- дві вантажівки "Урал";
- два БТР-82;
- одну бойову броньовану машину;
- бензовоз;
- 10 окупантів.
Під час пошуково-фільтраційних заходів у Куп’янську захисники України взяли в полон сім окупантів, а поблизу нього – до десятка військовослужбовців російських окупаційних військ.
Також у МВС України похвалилися двома БТР-80 противника у справному стані, які тепер допомагатимуть знищувати ворога, та подякували керівництву окупантів за своєрідний "адресний ленд-ліз" для свого підрозділу.
Яку ще ворожу техніку захопили ЗСУ: останні новини
- Через контрнаступ ЗСУ окупанти масово тікають зі своїх позицій та залишають на пам'ять про себе різну військову техніку: танки, БМП, боєприпаси, снаряди до них. Окрім того, все більше росіян попадають у полон України, серед яких немало офіцерів.
- Залишають окупанти і свої безпілотники. Так, 11 вересня у руки ЗСУ потрапили комплекси "Орлан-10", наземні станції до них, антени та навіть заводська документація.
- У Харківській області бійці Сил оборони захопили бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні й причіпні артилерійські системи. Усе це, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пропадати не буде.
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