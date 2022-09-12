Гвардійцям-спецпризначенцям вдалося знищити та захопити багато техніки, а також поповнити "обмінний фонд" України. Про здобутки наших військових читайте далі.

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Знищили багато техніки та захопили нову

Нацгвардійцям вдалося знищити ворожий дозвуковий штурмовик Су-25 з ПЗРК "Стінгер". Окрім нього мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника, у результаті чого знищили:

дві вантажівки "Урал";

два БТР-82;

одну бойову броньовану машину;

бензовоз;

10 окупантів.

Під час пошуково-фільтраційних заходів у Куп’янську захисники України взяли в полон сім окупантів, а поблизу нього – до десятка військовослужбовців російських окупаційних військ.

Також у МВС України похвалилися двома БТР-80 противника у справному стані, які тепер допомагатимуть знищувати ворога, та подякували керівництву окупантів за своєрідний "адресний ленд-ліз" для свого підрозділу.

Яку ще ворожу техніку захопили ЗСУ: останні новини

Через контрнаступ ЗСУ окупанти масово тікають зі своїх позицій та залишають на пам'ять про себе різну військову техніку: танки, БМП, боєприпаси, снаряди до них. Окрім того, все більше росіян попадають у полон України, серед яких немало офіцерів.

Залишають окупанти і свої безпілотники. Так, 11 вересня у руки ЗСУ потрапили комплекси "Орлан-10", наземні станції до них, антени та навіть заводська документація.

У Харківській області бійці Сил оборони захопили бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні й причіпні артилерійські системи. Усе це, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пропадати не буде.

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