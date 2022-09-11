Черговою поставкою за програмою "Жест доброї волі" похвалилися захисники України. Як зазначив у дописі інструктор з підготовки снайперів Павло Кашук, "Орлани" були від 15 бригади армійської авіації збройних сил росії.

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Збройні сили отримали не лише безпілотники

Техніка у руки ЗСУ потрапила завдяки 8 полку Сил спеціальних операцій та спецгрупі снайперів "Десна". Так, трофеями стали:

комплекси "Орлан-10";

наземні станції до них;

антени;

заводська документація.

Тобто, зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшим видобуванням для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет HIMARS!

– в захваті прокоментував трофеї Кашчук.

Російські "поставки" українцям / фото Павла Кашука

Трофей ЗСУ: останні новини

Окупанти на полі бою залишають не лише аптечки радянського зразка чи безпілотники Під час контрнаступу у Харківській області бійці Сил оборони захопили бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні й причіпні артилерійські системи.

Іншими "жирними" трофеями, які захопили на Харківщині, стали системи "Тор-М1", БМ-21 "Град" і навіть радіолокаційний комплекс 1Л261 з контрбатарейного комплексу 1Л260 "Зоопарк-1М.

Також російську модернізовану БМП-2М з бойовим модулем "Бережок" ЗСУ захопили на Херсонщині. Башта на ній має оновлений комплекс озброєння, зокрема, комбінований приціл з незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що трофейна техніка пропадати не буде. Наприклад, захоплений російський Панцирь-С1, уже успішно збиває цілі ворога.

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