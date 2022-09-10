Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Лише за останні 3 дні захисники України знищили повітряних цілей росіян на понад 150 мільйонів доларів.

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Україні все знадобиться

Ігнат зазначив, що Україні знадобиться все, й не використовувати трофейні снаряди й техніку – неможливо. Ми ще повністю не перейшли на озброєння НАТО.

Великий уклін партнерам, але цього замало, щоб тримати оборону на певних рубежах, для того, щоб просуватись уперед на інших рубежах. Поряд з тією радянською артилерією застосовують, безумовно, й системи західних зразків,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, якщо окупанти "піднесли" нам свої снаряди, вони також будуть використані проти них.

ЗСУ успішно користуються трофеями

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що ЗСУ успішно користуються трофеями. Зокрема, захопили російський Панцирь-С1, і він уже навіть збив перші цілі.

"Ракети до нього, зрозуміло, буде важко діставати, хіба вони нам ще залишать їх. А ось до гармат 30-мм у нас є достатньо снарядів, вони нам підходять. Українці дуже господарська нація, тому все піде в хід, ми нічого просто так пропадати не залишимо", – підкреслив Ігнат.

Генштаб інформує лише про знищену техніку

Він також розказав, що у своїх зведення Генштаб інформує лише про знищену техніку окупантів. Трофеї туди не входять.

Сподіваюсь, число бойових трофеїв скоро поповнять гелікоптери й літаки. На жаль, їх не просто так захопити, вони літають. Хіба на землі чи аеродромі захоплювати. Або ж окупанти самі зрозуміють, що шляху назад немає, почнуть здаватись у полон, перелітати на наші аеродроми й отримувати гроші, які їм обіцяє Укроборонпром,

– підсумував Ігнат.

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