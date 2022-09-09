Відповідну інформацію 9 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Він також пояснив, що ситуація в небі дуже динамічно змінюється.

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Повітряні сили ЗСУ атакують ППО ворога

Авіація завдає ударів по наземних цілях, по засобах ППО противника. Винищувачі продовжують нищити протиповітряну оборону противника американськими ракетами HARM,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, не один такий засіб ППО противника знищений цими ракетами.

Це допомагає діям ударної авіації. Зокрема, штурмовикам СУ-25, бомбардувальникам СУ-24м, які вже йдуть з ракетно-бомбовим навантаженням і тоді вже тонни боєприпасів летять на голови окупантів.

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Ракетами HARM знищили ворожий "Тор", С-300, "Бук-М1", "Бук-М2"

Речник командування повітряних сил Збройних Сил України відповів на питання, скільки засобів ППО росії знищені цими ракетами.

Буквально декілька днів тому був знищений тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор". Перед цим – С-300, "Бук-М1", "Бук-М2",

– розповів Юрій Ігнат.

Він також запевнив, що підрахунок ведуть, та наразі його оприлюднювати не будуть. Проте наявність американських ракет HARM дозволяє застосовувати певні тактичні прийоми.

"Якщо ракета летить на засоби ППО, вони мають можливість відключитися. Коли вони вимикають свої радари, то не бачать інших повітряних цілей", – сказав речник Повітряних сил.

Він також додав, що окупанти писали у своїх пабліках, що дуже бояться ракет HARM.

В Україні створили унікальну систему ППО

Варто пригадати, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що наші військові вже створили унікальну систему ППО, якої немає ніде у світі.

Тобто оптимальний та реалістичний варіант вже організований:

небо над Україною захищають за допомогою радянських засобів;

проте це поєднується з різноманітними тактичними прийомами, які дозволяють ефективно боротися з ворожими атаками.

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