Соответствующую информацию 9 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Он также объяснил, что ситуация в небе очень динамично меняется.

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Воздушные силы ВСУ атакуют ПВО врага

Авиация наносит удары по наземным целям, по средствам ПВО противника. Истребители продолжают уничтожать противовоздушную оборону противника американскими ракетами HARM,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, не одно такое средство ПВО противника уничтожено этими ракетами.

Это помогает действиям ударной авиации. В частности, штурмовикам СУ-25, бомбардировщикам СУ-24м, уже идущим с ракетно-бомбовой нагрузкой, и тогда уже тонны боеприпасов летят на головы оккупантов.

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Ракетами HARM уничтожили вражеский "Тор", С-300, "Бук-М1", "Бук-М2"

Спикер командования воздушных сил Вооруженных Сил Украины ответил на вопрос, сколько средств ПВО россии уничтожено этими ракетами.

Буквально несколько дней назад был уничтожен зенитный тактический ракетный комплекс "Тор". Перед этим – С-300, "Бук-М1", "Бук-М2",

– рассказал Юрий Игнат.

Он также заверил, что подсчет ведут, но его обнародовать не будут. Однако наличие американских ракет HARM позволяет использовать определенные тактические приемы.

"Если ракета летит на средства ПВО, у них есть возможность отключиться. Когда они выключают свои радары, то не видят других воздушных целей", – сказал спикер Воздушных сил.

Он также добавил, что оккупанты писали в своих пабликах, что очень боятся ракет HARM.

В Украине создали уникальную систему ПВО

Стоит вспомнить, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что наши военные уже создали уникальную систему ПВО, которой нет нигде в мире.

То есть оптимальный и реалистичный вариант уже организован:

небо над Украиной защищают с помощью советских средств;

однако это сочетается с разнообразными тактическими приемами, позволяющими эффективно бороться с враждебными атаками.

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