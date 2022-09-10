У Командування Повітряних сил ЗСУ доповіли, що наші бійці протягом 5 – 7 вересня знищили крилаті ракети, літаки та гелікоптери ворога.

Важливо Потужний наступ триває: в ISW оприлюднили нові дані про звільнені території на Харківщині

Скільки грошей втратила росія

Як відомо, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні росії – крилата ракета Х-101. 5 вересня окупанти запустили 6 таких ракет по території України. Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю, тобто загалом противник втратив 78 мільйонів доларів.

Крім того, ЗСУ знищили:

2 керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тисяч доларів;

2 ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 мільйони доларів та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 мільйона доларів);

3 штурмовики Су-25 на суму 33 мільйони доларів;

10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 мільйон доларів.

Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за 3 доби війни, втрати російської армії склали: 157,5 мільйона доларів. Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу. Повітряні сили та ППО усіх сил оборони України знищують окупантів як на небі, так і на землі,

– наголосили у Командуванні Повітряних сил.

Там додали, що росіянам варто замислитися, чому вони живуть так погано, чому більшість країни не газифікована, чому нема доріг, чому досі живуть в дерев'яних бараках і ходять в туалет на вулицю.

"Тому, що танки, літаки, ракети, вертольоти, а ще – розкішні палаци путінської банди і сотні мільярдів вкрадених грошей на рахунках олігархів, замість економічного розвитку країни", – підкреслили у Командуванні Повітряних сил.

Досягнення наших ЗСУ

У Генштабі нагадали, що за останні дні наші бійці звільнили понад тисячу квадратних кілометрів української території від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів.

Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області,

– відзвітували у Генштабі.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари. Як наслідок вдалося:

знищити склад боєприпасів,

завдати ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках за добу знищили 2 БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.