Очередной поставкой по программе "Жест доброй воли" похвастались защитники Украины. Как отметил инструктор по подготовке снайперов Павел Кашчук, "Орланы" были от 15 бригады армейской авиации вооруженных сил россии.

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Вооруженные силы получили не только беспилотники

Техника в руки ВСУ попала благодаря 8 полку Сил специальных операций и спецгруппе снайперов "Десна". Да, трофеями стали:

комплексы "Орлан-10";

наземные станции к ним;

антенны;

заводской документации.

То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS!

– в восторге прокомментировал трофеи Кашчук.

Российские "поставки" украинцам / фото Павла Кашчука

Трофей ВСУ: последние новости

Оккупанты на поле боя оставляют не только аптечки советского образца или беспилотники. Во время контрнаступления в Харьковской области бойцы Сил обороны захватили боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и разные самоходные и прицепные артиллерийские системы.

Другими "жирными" трофеями, которые захватили в Харьковской области, стали системы "Тор-М1", БМ-21 "Град" и даже радиолокационный комплекс 1Л261 из контрбатарейного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М".

Также российскую модернизированную БМП-2М с боевым модулем "Бережок" ВСУ захватили в Херсонской области. Башня имеет обновленный комплекс вооружения, в частности, комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что трофейная техника пропадать не будет. К примеру, захваченный российский Панцирь-С1, уже успешно сбивает цели врага.

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