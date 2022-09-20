Ворог невпинно зазнає шалених втрат на фронті. Російських загарбників, до слова, нищать також їхньою ж технікою. А черговими здобутками цього разу похизувалися у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Техніки у ворога стає все менше

Так, 19 вересня нашим військовим вдалося завдати відсічі ворогові. Успішно свою роботу виконали військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Внаслідок цього у ворога стало на:

2 самохідні гаубиці "Акація";

самохідну артилерійську гармату "Гіацинт-С";

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

самохідну гаубицю "Мста-С";

та склад з боєкомплектом менше.

Військові зазначають, що остаточні втрати ворога наразі уточнюються.

Наші військові успішно знищують ворога: відео

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде підняти актуальну статистику. Так, від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити майже 55 тисяч окупантів.

Минулої доби "задвохсотилися" 180 бійців

Квитки на "концерт кобзона" 19 вересня отримали 180 російських загарбників. Загалом же за понад 6 місяців повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 54 810 посіпак путіна.

Крім того, на балансі ворожої армії стало на 2216 танків, 4724 бойові броньовані машини, 1323 артилерійські системи, 318 РСЗВ, 168 одиниць засобів ППО, а також 125 одиниць спеціальної техніки менше.

А ще на брухт перетворили 252 літаки, 217 гелікоптерів, 925 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 239 крилатих ракет, 15 суден, 3587 автомобілів і автоцистерн.

Найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Зауважимо, що на перший російські загарбники намагаються наступати упродовж тривалого проміжку часу. Вони прагнуть бодай щось нове захопити, щоб мати чим похизуватися.

Водночас ми спостерігаємо використання звичної методики ворога. Бахмут російським бійцям захопити не вдається, тож вони буквально рівняють його з землею. Так, цієї ночі окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у місті. Один з її під'їздів зруйнований вщент. Під завалами могли бути двоє мирних мешканців.

Варте уваги – вагнерівці активно штурмують Бахмутський напрямок: дивіться відео