Враг неустанно несет бешеные потери на фронте. Российских захватчиков, к слову, уничтожают также их техникой. А очередными достижениями на этот раз похвастались в Военно-Морских силах ВСУ.

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Техники у врага становится все меньше

Так, 19 сентября нашим военным удалось нанести отпор врагу. Успешно свою работу проделали воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ.

В результате этого у врага стало на:

2 самоходные гаубицы "Акация";

самоходную артиллерийскую пушку "Гиацинт-С";

3 реактивные системы залпового огня "Град";

самоходную гаубицу "Мста-С";

и склад с боекомплектом меньше.

Военные отмечают, что окончательные потери врага уточняются.

Наши военные успешно уничтожают врага: видео

Если мы уже заговорили о потерях врага, то нелишне будет поднять актуальную статистику. Так, с начала полномасштабного вторжения в мир удалось отправить почти 55 тысяч оккупантов.

За прошедшие сутки "задвухсотились" 180 бойцов

Билеты на "концерт кобзона" 19 сентября получили 180 российских захватчиков. Всего же за более 6 месяцев полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 54 810 муртадов путина .

Кроме того, на балансе вражеской армии стало на 2216 танков, 4724 боевых бронированных машин, 1323 артиллерийские системы, 318 РСЗО, 168 единиц средств ПВО, а также 125 единиц специальной техники меньше.

А еще в металлолом превратили 252 самолета, 217 вертолетов, 925 БпЛА оперативно-тактического уровня, 239 крылатых ракет, 15 судов, 3587 автомобилей и автоцистерн.

Больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Заметим, что первые российские захватчики пытаются наступать в течение длительного промежутка времени. Они хотят хоть что-то новое увлечь, чтобы иметь чем похвастаться.

В то же время, мы наблюдаем использование привычной методики врага. Бахмут русским бойцам захватить не удается, поэтому они буквально равняют его с землей. Так, этой ночью кафиры нанесли авиаудару по многоэтажке в городе . Один из ее подъездов разрушен до основания. Под завалами могли находиться двое мирных жителей.

Достойно внимания – вагнеровцы активно штурмуют Бахмутское направление: смотрите видео