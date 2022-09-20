Ба більше, у росії навіть плануються мітинги через це. Джерела 24 каналу в спецслужбах розповіли, що 21 вересня мітинг планується у Грозному, що в Чечні.

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Мітинг організовують матері

Зібратися на головній площі міста планують матері, які проти примусової мобілізації. Зауважимо, що Чечнею керує посіпака путіна рамзан кадиров. Він та його люди максимально підтримують війну та вбивства українців і самі беруть в цьому участь.

Тому відомо, що кадирівці готові розганяти жінок майже танками. Ті все одно не збираються відступати і мають твердий намір вийти.

Варто зауважити, що на окупованому Донбасі також триває "мобілізація". Там також проводили мітинги але зібрання не дали ніякого результату. Жінки там в основному сидять тихо й не висуваються, бо їм страшно. Тих, хто виходив на окупованому Донбасі, фактично розганяли. Інші ж сиділи вдома, чим мовчки давали згоду на вбивство свого сина, чоловіка чи брата.

Окупанти хочуть забирати на війну викладачів

У росії шалені втрати на фронті. Тому загарбники вже планують відправляти викладачів і працівників заводів воювати. Як зазначали у Генштабі ЗСУ, російські військові працюють над поповненням втрат. Крім того, вони займаються формуванням резервних підрозділів, які згодом відправляться на фронт.

Також була інформація, що мешканці квазіреспублік здебільшого підтримують війну росії проти України. Та вони сильно ненавидять місцеву "владу" та те, що окупанти примушують воювати місцевих чоловіків. Загарбники та представники "комендатури" на Донеччині та Луганщині продовжують виловлювати всіх, хто може тримати зброю.

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