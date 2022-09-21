Через це промову президента для виступу на Генасамблеї ООН переписували в останню хвилину. Про це повідомили в американських ЗМІ.

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Погрози путіна змусили переглянути промову Байдена

ЗМІ вважали, що Байден не буде безпосередньо звертатися до слів Путіна, а зосередиться на підтвердженні підтримки США України та подальших діях Вашингтона.

Помічники Білого дому підтверджують, що майбутню промову Байдена в ООН переписують в останню хвилину після зловісних нічних заяв Путіна,

– написав журналіст.

Про що говорив Байден в ООН

Під час виступу на Генасамблеї ООН, Байден заявив, що росія порушила статут Організації Об'єднаних Націй. Президент США зауважив, що ніхто не загрожував росії і ніхто, крім кремля, не прагнув конфлікту, проте володимир путін виступив з безрозсудними ядерними загрозами.

Також у промові Байден сказав, що:

часткова мобілізація в росії є помилкою;

США ніколи не визнають референдуми на окупованих територіях;

Штати виступають за включення нових членів до Ради безпеки ООН та за відміну права вето.

Росія знову почала погрожувати ядерними ударами

Під час звернення до росіян путін оголосив про часткову мобілізацію росіян та відкрито пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Також він не забув згадати, що у росії зараз найбільший ядерний арсенал.

Тим хто дозволяє собі такі заяви, хочу нагадати, що наша країна має різні засоби масового ураження, а по окремим компонентам і більш сучасні. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, ми безумовно використаємо всі наявні у нашому розпорядженні засоби. Це не блеф! Громадяни росії можуть бути впевнені, що цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені,

– зазначив у промові путін.

Проте сучасність ядерної зброї викликає деякі сумніви. Більше про це читайте за посиланням.

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