Диктатор у своїй промові зробив акцент на тому, чому росія може завдати ядерного удару. Мовляв, весь світ погрожує країні-агресорці цим же. Тож у кремлі не лише запроваджують часткову мобілізацію, а й готові у будь-який момент завдати удару у відповідь.

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Реальних загроз ядерного удару нема

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, путін під час промови підняв відразу три теми:

часткову мобілізацію;

псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях;

ядерний удар.

І зробив він це все не просто так. Путін хоче виправдати можливі причинно-наслідкові зв'язки. Мовляв, потрібно "звільнити" від України певні території. А для цього потрібно провести і референдуми, і залучити більше людей до війська. А якщо ж наша держава та Захід захочуть їх відбивати, то ворог може навіть ядерну зброю застосувати. Звичайно ж, під приводом "захисту" своїх земель.

У промові путін наголосив на тому, що на Заході закликають використати проти росії "зброю масового знищення". Мовиться, ясна річ, про ядерну.

Хочу нагадати тим, хто дозволяє собі подібні заяви про росію, що наша країна також має різні засоби нападу...,

– підкреслив тоді диктатор.

Мовляв, для збереження "територіальної цілісності країни, для захисту росії та народу" путін готовий завдати ядерного удару. Власне, ця репліка й робить акцент на анексії тимчасово окупованих територій. Але варто розуміти одне...

Але зберігаються інші загрози

Риторика путіна під час останньої промови нічим не відрізняється від звичних для кремля наративів. У росії на регулярній основі погрожують застосуванням ядерної зброї. Звучали відповідні закиди і до "бавовни" у Криму. Але, як свідчить практика, на залякуванні все й закінчується.

Водночас слід розуміти, що певні ризики таки залишаються. Передовсім росія продовжить атакувати Україну ракетами. Крім того, часткова мобілізація може стати причиною затягування війни.

Але, переконані в Інституті з вивчення війни, цей процес не завадить звільненню більшої частини окупованих територій. Аналітики вважають, що нашим військовим вдасться зробити це до зими. Натомість мобілізовані резервісти дозволять окупантам хіба поповнити колосальні втрати, яких вони зазнали.

Варте уваги – у зверненні путіна помітили неочікувану деталь: дивіться відео