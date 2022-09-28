Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, найімовірніше, кремль дійсно планував одразу після фейкових "референдумів" "приєднати" ці території. Однак підготовчий етап до цього виявився дещо довшим, тому вони все розглядатимуть на засіданні держдуми 3 жовтня.

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Потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій

Очевидно, що путін наважиться "забрати" тимчасово окуповані території кількох областей України до росії. Але як далі розвиватимуться події – спрогнозувати досить складно.

Ймовірно, путін таки почне погрожувати застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Він, звісно ж, і надалі продовжуватиме нести маячню, що це відтепер нібито російська територія, тому він може використати цю зброю.

Чи готовий він використати її? Я думаю, що поки не готовий. Але наскільки незворотні процеси в голові божевільного диктатора, куди вони його привели, – сказати важко. Тому потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій,

– зазначив Тизенгаузен.

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Він нагадав нещодавній пост мєдвєдєва, що НАТО нібито "проглотіт", якщо росія використає ядерну зброю. Той, напевно, забув, що теперішня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс ще перед виборами підкреслювала – Лондон готовий завдати превентивний удар у такому випадку і навіть не буде це погоджувати із партнерами по НАТО.

Однак, на думку Тизенгаузена, ні США, ні Європа не хотіли б доводити ситуацію до того, щоб росія таки використала ядерну зброю.

Нагадаємо, експерт з безпеки Ігор Резніченко пояснив, чи реально вижити після удару тактичною ядерною зброєю. Тут головне правило – чим далі від центру вибуху – тим буде краще.