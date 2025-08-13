Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о возможных испытаниях "Буревестника"?
Американские исследователи сообщили, что Россия, вероятно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным зарядом.
Мы видим всю активность на полигоне, а именно огромное количество поставок для поддержки операций и перемещения в месте, откуда фактически запускают ракету"
– заявили источники издания.
Снимки коммерческого спутника Planet Labs, сделанные в последние недели, зафиксировали значительный рост активности на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море.
Вероятный вид 9М730 "Буревестник" и ТПК к ней / Фото росСМИ
Исследователь Джеффри Льюис предполагает, что запуск может состояться уже на этой неделе, что потенциально "затмит саммит Путина и Трампа на Аляске".
Официальные ведомства США и России воздержались от комментариев. Путин ранее заявлял, что это оружие обладает "непобедимыми" характеристиками для современных и будущих систем ПВО, почти неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета.