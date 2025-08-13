Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про можливі випробування "Буревісника"?

Американські дослідники повідомили, що Росія, ймовірно, готується до випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник" з ядерним зарядом.

Ми бачимо всю активність на полігоні, а саме величезну кількість поставок для підтримки операцій та переміщення в місці, звідки фактично запускають ракету,

– заявили джерела видання.

Знімки супутника Planet Labs, зроблені останніми тижнями, зафіксували значне зростання активності на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі.

Ймовірний вигляд 9М730 "Буревісник" і ТПК до неї / Фото росЗМІ

Дослідник Джеффрі Льюїс припускає, що запуск може відбутися вже цього тижня, що потенційно "затьмарить саміт Путіна і Трампа на Алясці".

Офіційні відомства США та Росії утрималися від коментарів. Путін раніше заявляв, що ця зброя має "непереможні" характеристики для сучасних і майбутніх систем ППО, майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.