Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что Россия давно производит ракеты, которые нарушают международные договоренности по расстоянию работы и определенных боевых характеристик. В последнее время Россия существенно увеличила количество ударов таким оружием по территории Украины.

Почему растет угроза со стороны России?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что враг активно совершенствует определенные виды своего вооружения. Он заметил, что ракету 9М729 часто связывают с Искандер-К – разновидностью крылатой ракеты.

Это оружие запускают на малом расстоянии от Украины. время ее подлета считанные минуты,

– сказал он.

Чтобы была возможность противодействовать такому оружию, Украине нужно существенно увеличивать количество средств противовоздушной обороны. То, что уже есть – недостаточно, ведь Россия серьезно нагружает украинскую ПВО.

Каждую ночь оккупанты запускают по территории Украины примерно 800 воздушных целей одновременно.

Надо увеличивать количество систем, улучшать те, которые уже есть, говорить (партнерам Украины – 24 Канал) не только о ПВО, но и о системах противоракетной защиты. Ведь, к сожалению, у нас этого еще нет,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Он объяснил такую необходимость тем, что комбинированные атаки врага крылатыми ракетами и баллистикой существенно влияют на способности противодействовать.

Почему обостряется ситуация вокруг ядерного оружия?