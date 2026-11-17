У ніч проти 17 листопада Сили Оборони України добили автомобільну частину Керченського мосту (який росіяни називають "Кримським"), а також завдали додаткових пошкоджень залізничному. І хоча окупанти вкрай швидко заявили про відкриття руху конструкцією для потягів, однозначно зрозуміло, що ані вантажівки, ані легковушки з Тамані до Керчі і назад найближчим часом не поїдуть.

Adv

Ба більше, геть не скоро з Азовського моря вийдуть завантажені краденим зерном та вугіллям кораблі, а компенсувати втрату каналу вивезення товарів з тимчасово окупованих територій окупанти аж ніяк не зможуть.

Якими будуть наслідки руйнування Кримського мосту для Росії, і чи зможуть загарбники оперативно відбудувати переправу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

популярні відео

Міст можуть взагалі не відновити

Після появи у мережі сотень фото та відео зі зруйнованим Керченським мостом, стало зрозуміло, наскільки критичні ураження нанесли захисники України незаконно побудованій конструкції. Буквально за дві атаки у район арки споруди Силам Оборони вдалося знести не лише проліт, але й саму несучу частину переправи.

Реклама

Кримській міст було/стало / Фото Exilenova+

Сталева арка вагою від 5,5 до 6 тисяч тонн та довжиною понад 270 метрів рухнула на дно протоки разом із чималеньким прольотом, а відновити це швидко просто неможливо.

Під час будівництва мосту автомобільну арку виготовляли, збирали та монтували понад пів року, однак повторити цей процес в умовах повномасштабної війни навряд взагалі можливо.

Звісно, гроші на відбудову сакрального об'єкта російський уряд може виділити, але розгорнути подібну операцію під практично повним вогневим контролем Києва практично неможливо.

Сотні одиниць важкої техніки, вкрай потужні плавучі крани ти інші нерухомі об'єкти стануть легкою здобиччю Сил Оборони. Крім того, не менш важливим питанням потенційної відбудови моста є її доцільність: якщо конструкцію склали менше ніж за добу, то повторити таке досягнення не буде вкрай складно.

Кадр атаки на Керченській міст з безпілотника / Скриншот з відео

Втім, існує й інша сторона медалі ремонту мосту. Для початку територію треба зачистити від понівечених конструкцій. Прибрати сотні тонн покрученого заліза та бетону без залучення сотень фахівців та спеціалізованої техніки аж ніяк неможливо. Особливо за умов штормового сезону та ймовірних атак українських безпілотників.

Реклама

Проте і це не найважче у відбудові. Справа в тому, що під час удару дронами та ракетами, а також внаслідок падіння арки не могли не пошкодитися фарватерні опори моста. Ключова частина конструкції трималася на двох головних опорах через спеціальні шарніри.

Вибух та обвал вкрай важкої частини переправи призвели до скручування та перекосів усіх елементів кріплення, а також створили надсерйозний удар для верхівки пілонів. Ба більше, навіть якщо самі бетонні опори ззовні виглядають цілими, імпульс від падіння арки міг створити тріщини у їх підводній частині.

Крім того, дуже ймовірним є зміщення спеціальних буронабивних паль, які надавали мосту стійкості за умов розташування опор у вкрай складних мулистих і нестабільних ґрунтах.

Будь-які відхилення конструкції від проєкту потребуватиме неймовірних зусиль для відновлення міцності мосту. При цьому заміна чи ремонт опор – дуже проблемна для росіян історія, оскільки потребуватиме значно більше часу та витрат, ніж виготовлення і монтаж арки. То ж Креченський міст окупанти можуть взагалі не відновити. Або ж витратити на цей процес не один рік.

Реклама

У Криму почався повноцінний логістичний локдаун

Хоч і до 16 та 17 листопада за часи повномасштабного вторгнення Кримський міст і був кілька разів уражений, після дуже відчутних ударів по трасі "Новоросія", саме переправа залишалася основною логістичною артерією для окупантів. Через міст на півострів до окупованого півдня перевозили тисячі тонн пального та боєприпасів, перекидали техніку та особовий склад.

Після падіння мостів через Чонгар і Генічеськ, півострів почав втрачати статус транзитного вузла для забезпечення групи військ "Дніпро" на Херсонщині та Запоріжжі.

Втім, знищення автомобільної частини Керченської переправи та пошкодження залізничної ще й практично ставить хрест на постачанні всього необхідного для угруповань військ у самому Криму. Поромні переправи аж ніяк не здатні замінити загарбникам перебиті сухопутні шляхи.

Особливо за умови, що Сили Оборони вже неодноразово завдавали удари по цим альтернативним логістичним варіантам. Осінньо-зимовий час, коли у морі постійно штормить, і зовсім додає пікантності до ситуації. То ж можна із повною впевненістю констатувати, що з 17 листопада 2026 року в Криму почався справжній логістичний локдаун.

Реклама

Дивіться відео з операції по ураженню Керченського мосту:

Наскільки тепер загарбники будуть здатні забезпечувати півострів та власну армію на окупованому Півдні, невідомо. Адже під великим питанням залишається здатність здійснення перевезень залізничною частиною мосту. Достеменно відомо про пошкодження арки і цієї конструкції, а також про ураження в інших ділянках споруди. Втім, наскільки вони були критичними, інформації наразі ще нема, а на заяви Москви про відновлення руху все ж покладатися не варто.

Україна вибила козир перед зустріччю Сі, Трампа та Путіна

Крім того, що ураження мосту має велике значення для військової логістики, воно неабияк відбивається ще й на економіці Росії. Поки росіяни не розчистять єдину глибоководну протоку від сміття, що її завалило, ніякий рух з Азовського моря до Чорного не є можливим.

Реклама

Ані військові, ані торговельні кораблі обійти завал не зможуть фізично, оскільки усі інші прольоти мосту розташовані на мілководді.

Це означає, що росіяни втратили можливість отримувати прибутки від вивезення таким шляхом краденого зерна. Подібні перевезення тільки були відновлені лише наприкінці жовтня після українських морських атак, що сталися ще влітку, як Кремль знову втратив чергову можливість заробити.

Так само заблокованим для вивезення стають вугілля з Ростова та Таганрогу, а також нафтопродукти, які перевозилися через волгодонський канал до портів Чорного моря.

На фоні цих суцільних невдач, руйнування сакрального мосту, проблем з економікою та логістикою, Путін буде зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Чи розповідатиме своїм колегам бункерний фюрер 19 листопада про печенігів та "неймовірні успіхи" російської армії у просуванні в Малій Токмачці, невідомо. Так само невідомо, що відповідати Путіну, коли він почне розповідати вкотре про "евакуацію" з Костянтинтинівки, а йому скажуть, а чи не час подумати про евакацію з Криму?

І що б він не казав на зустрічі, слабкість та нездатність Росії убезпечити настільки критичні для себе об'єкти від атак буде очевидною.