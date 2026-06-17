За перші кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зробити Крим ледве не головним експонатом кремлівської перемоги. Півострів, постачання на який було обмеженим через відсутність сухопутного коридору з країною-агресоркою, став для окупантів таким собі раєм.

Умовний тил, багато логістичних маршрутів – через Керченський міст, морським і повітряним шляхами, а також із проїздом через захоплені території півдня України. Через контроль над Каховською ГЕС та спорудами Північнокримського каналу, загарбники майже повністю розв'язали проблему подачі прісної води до окупованого півострова.

Пропагандисти ледве встигали робити матеріали про те, наскільки далекоглядним є їх лідер, який зумів розв'язати всі проблеми регіону та досягнув стратегічного для себе успіху. Але ідилія для росіян продовжувалася не довго: вже з липня 2022 тиловий півострів потроху почав перетворюватися у небезпечну для загарбників зону постійної бавовни.

Спочатку удари були не дуже відчутними для окупантів, але після отримання Україною "товстих ракет" тиск на аеродроми, штаби та інші значущі об'єкти наростав все сильніше. Мосту через Керченську протоку, завдяки СБУ, було нанесено серйозні пошкодження, після чого окупантам довелося зменшувати навантаження на незаконну споруду та обмежити постачання всього необхідного на півострів цим шляхом.

Морські перевезення росіянам також довелося скорочувати, оскільки левова частка великих десантних катерів познайомилася з "Нептуном", а безекіпажні катери й взагалі перетворили Чорне море у вкрай небезпечний простір для російських кораблів.

Проблеми з нестачею прісної води також повернулися до Криму, оскільки, після підриву росіянами Каховської ГЕС, Північнокримський канал повністю обмілів, а інших шляхів забезпечити півострів достатньою кількістю вологи й існувати не може.

Оскільки ж літаками багато не навозиш, до сьогодення у росіян залишався фактично один повноцінний логістичний шлях забезпечення Криму всім необхідним – сухопутний коридор через Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Однак Сили Оборони продовжили багатокрокову і вкрай складну операцію з ударів по російських засобах ППО, а також по перерізанню логістики загарбників.

Станом на зараз півострів вже відчуває наслідки тотального дефіциту, що насувається, а російські угруповання на півдні України вимушені значно зменшити тиск на лінії бойового зіткнення. Наскільки серйозним для Росії є ризик ізоляції Криму, чому життя на півострові буде неминуче погіршуватися, і чи зможуть загарбники від цього захиститися, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Від виносу ППО до створення трас смерті за кілька років

Безумовною запорукою вкрай незручної для ворога ситуації, що склалася у червні 2026 року, стало систематичне знищення комплексів протиповітряної оборони як безпосередньо у самому Криму, так і на новоокупованих територіях.

Ледве не щоденні удари по комплексах С-300 та С-400, які росіяни вимушені гнати до півострова заради захисту сакрального мосту та інших об'єктів, ураження "Панцирів", "Буків", "Торів" призвели до різкого підвищення ефективності мідл- та діпстрайк дронів.

Ба більше, у ворога почала вимальовуватися криза нестачі РЛС і пускових установок, а також ракет для ППО.



Кадри знищення пускових установок С-400 "Тріумф" в окупованому Криму у 2023 році / Колаж "Мілітарного"

Обираючи між захистом дачі Путіна, Керченського мосту, який окупанти називають "Кримським", та інших об'єктів на тимчасово окупованих територіях, росіяни стягували ППО здебільшого до перших двох цілей. Тож зенітно-ракетних комплексів на підконтрольній росіянам українській землі з кожним днем меншало.

Збільшення Україною виробництва дронів типу FP2, поява на полі бою у великій кількості БпЛА Hornet, "Бегемот" та інших призвело до того, що Сили Оборони фактично взяли під вогневий контроль ключові траси забезпечення військ на Запоріжжі та Херсонщині, а також маршрути до Криму.

Дорога Мелітополь – Чонгар, ділянки траси між Бердянськом і Джанкоєм, Маріуполем і Таганрогом, Новою Каховкою та Мелітополем поступово стають кладовищем ворожої техніки.



Знищені Силами Оборони російські вантажівки вглибині окупованих територій. Зверніть увагу на якість картинки / Фото Міністерства Оборони України

Численні українські БпЛА залітають у глибокий тил ворога та роблять будь-яку спробу проїзду по півдню України грою в російську рулетку. Через це, як зазначив керівник СБС Роберт Бровді в інтерв'ю Reuters, лише за травень 2026 року оператори безпілотників скоротили рух транспорту по Новоросійській трасі на дві третини.

Вже цього місяця (в червні 2026) Сили Оборони мають встановити більш щільний контроль над логістикою ворога, що призведе до ізоляції Криму.

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Значно погіршують ситуацію для окупантів і знищені мости, які поєднують окупований півострів із материком. Адже варіантів заїзду до півострова з боку окупованих територій у росіян всього лише три – через Чонгар, Армянськ та Арабатську стрілку. Усі мости на цих ділянках доріг або суттєво пошкоджені, або знищені. Тож загарбникам доводиться будувати понтонні переправи. І чекати нових атак.



Сили Оборони били по кожному з мостів на заїздах до Криму / Скриншот з Google Maps

При цьому жоден понтон не здатен повноцінно замінити міст, оскільки його конструкція є достатньо вузькою та крихкою. Ба більше, заїзд вантажівок на тимчасову споруду та рух по ній – процес повільний, тому біля понтонів оператори дронів завжди спостерігають значне скупчення автівок. Колони, що не рухаються, являють собою ідеальну ціль для українських захисників.

Порятунку нема: дивіться відео ураження понтонної переправи біля Чонгару:



Крим перетворюється для Росії на таку собі валізу без ручки. Сакральне місце для Путіна, що стало символом розбитого флоту, втрачених надій та розбитих ілюзій. І це лише початок.

Мік Раян воєнний аналітик, генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Україна вже фактично витіснила Чорноморський флот із Криму. Це було значне досягнення останніх років. Росіяни дедалі менше спроможні забезпечувати роботу своєї ППО. Флот України тепер має змогу вільно діяти й атакувати райони біля Керчі. Крим більше не є безпечним бастіоном для Росії. Крим стає пасткою і справжнім тягарем для Путіна, як би він не прагнув його утримати.

Аналогічну ситуацію можна спостерігати й з іншого боку – на початку сухопутного коридору до Криму. Захисники України регулярно б'ють по колонах росіян, що стоять на кордоні між окупованою Донеччиною та країною-агресоркою в очікуванні дозволу на перетин кордону.

Скасувати роботу КПВВ Москва не може, оскільки тоді Росія почне захлинатися від великої кількості дезертирів і зброї, яку окупанти ввозитимуть з поля бою без жодних перешкод. Тож мусять терпіти.

Крім того, для сповільнення руху у прикордонних ділянках Сили Оборони завдають ударів по мосту в Новоазовську, який також є пляшковим горлечком для окупантів.

Свіжі удари ЗСУ по мосту в окупованому Новоазовську, фото – телеграм канал "Досье Шпиона":

Черги за пальним, порожні полиці та провал жнив: що відбувається у Криму

Буквально за місяць систематичних уражень автівок із пальним, які рушали до півострова, усі мешканці АРК відчули на собі наслідки кризи. На АЗС просто почало закінчуватися пальне, бо на скорочення постачань люди відреагували підвищенням попиту.

Через намагання деяких заправити повний бак та залити по вінця купу каністр, місцева "влада" була вимушена ввести обмеження на продаж пального в одні руки. Так на півострові впровадили систему заправки по QR-коду: щодня охочі заправитись могли отримати код, що дозволяв їм купити 20 літрів бензину на добу. Але вони також швидко стали дефіцитом.



Електронна черга – ноу-хау для Росії й тимчасово окупованих нею територій / Скриншот з телеграму "губернатора" Севастополя

Кількість електронних талонів, які щодня видає влада, по всьому Криму постійно зменшується, а охочих купити пальне так багато, що доступні QR-коди розбирають за лічені хвилини після їх появи.

Ситуація з дефіцитом пального ще не дійшла навіть до половини свого руйнівного потенціалу, проте, миттєво призвела до паніки у магазинах. Кримчани та сотні тисяч прибулих загарбників ринулися розмітати сіль, цукор, борошно та інші продукти тривалого зберігання. Як наслідок збільшеного хаотичного попиту – порожні полиці та обмеження на продаж круп не більше 1 – 3 (залежно від мережі) кілограмів в одні руки.

Але найцікавішою для кримчан є інша проблема – неможливість зібрати достатньо непоганий врожай зернових. Через відсутність дизеля аграрії не можуть розпочати жнива. І хоча у Москві обіцяють налагодити постачання пального для фермерів півострова, абсолютно очевидним є той факт, що путінські чиновники забезпечуватимуть дизелем цивільних в останню чергу. Адже пріоритет для російського фюрера завжди буде за війною: хай врожай хоч згниє у полях, а попереду буде голод, – головне, щоб армія йшла у наступ та захоплювала руїни чергового села на Запоріжжі.

Втім, глибина кризи така, що армія також страждає від відсутності пального. Окупанти з Донеччини та Луганщини вимушено катаються до Ростова у спробах залити до бензобаків хоч щось. Однак на приватних АЗС виходити за межі 20 літрів в одні руки їм не дають, а потреби для виконання поставлених задач вимірюються тисячами літрів пального на добу. Загарбникам, що воюють на Запоріжжі чи базуються на Херсонщині ще гірше: поїздка в бік Ростова є не лише небезпечною, але й марною з погляду окупності, а рухатися в Крим за дизелем нема ніякого сенсу.

Тож мігрують у пошуках пального з півострова до материкової Росії здебільшого цивільні мешканці АРК. Тисячі людей щодня створюють затори на Керченському мості у сподіваннях знайти не порожню АЗС, інші – вщент забивають автівками пороми до Новоросійська.

Чи варто казати, що масові поїздки до Росії за бензином заважають окупантам посилити логістику через міст та морську переправу? Однак наразі ми спостерігаємо лише за початком ізоляції Криму. Далі може бути набагато гірше.

Чи зможе Україна повністю ізолювати Крим?

Провести зараз хоч більш-менш точний аналіз щодо спроможності нашої держави обрізати усі контакти окупованого півострова з Росією чи підконтрольною країні-агресорці територією, навряд можливо, оскільки ситуація так чи інакше є вкрай мінливою.

З одного боку, найближчим часом якогось суттєвого покращення ситуації з пальним по всій державі-бензоколонці аж ніяк не проглядається (удари не припиняться, відмовитись від планових ремонтів НПЗ Росія не може, "літній настрій" так званих "простих росіян" не зникне, деякі з них досі питають у чатах, чи є на трасі під Мелітополем притомні дитячі майданчики). Відповідно тимчасово окуповані території страждатимуть і від постачань за залишковим принципом, і від логістичних складностей.

Однозначно можна стверджувати, що повністю перервати постачання продуктів і пального до півострова фізично неможливо, оскільки у росіян залишатимуться варіанти проскочити на цивільних автівках, перевозити бочки з бензином катерами чи літаками. Суттєве збільшення цін, дефіцит продуктів і неможливість заправити автівку вкупі з постійними бавовнами цілком здатні змусити прибулих після 2014 та 2022 року росіян тікати з Криму до Росії навіть без жорсткої блокади півострова.

З іншого боку, ізоляція Криму залежить від наявності у Сил Оборони України великої кількості сил і засобів. При тому, що окупанти активно використовують РЕБ, що заглушає роботу Starlink, і намагатимуться якомога швидше масштабувати таку протидію мідлстрайк-дронам. Крім того, в армії росіян вже є чимало операторів дронів-перехоплювачів. Однак ніяких серйозних протидій нашим баражуючим боєприпасам для закриття настільки великої ділянки території поки що нема.

За словами воєнного експерта та засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, окупанти не можуть масово заглушити Starlink, не здатні вони й сформувати таку кількість вправних мобільно-вогневих груп, щоб убезпечити усі ділянки доріг.

Павло Нарожний воєнний експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Звичайно, росіяни могли б затягнути всі дороги у сітки. Але траса від Ростова до Мелітополя – доволі довга. Крім того, з нашого боку ця проблема може бути розв'язана дуже просто. Можемо відправити два дрони. Перший пропалить дірку у сітці, а другий залетить через неї та зможе все ж таки вдарити по бензовозу чи по військовій техніці противника. Це коштуватиме нам трохи дорожче, але все одно не зупинить удари України по російській логістиці.

Тож чи зможуть росіяни знайти ефективні контрміри нашим безпілотникам? Скоріш за все, так, але на це потрібно чимало часу. Проте, й RnD-команди українських мілтех-компаній не сидять склавши руки, то ж ударні вироби еволюціонуватимуть.

А це означає, що найближчі кілька місяців Росії доведеться ще більше скорочувати постачання всього необхідного для війська, яке і без цього страждає. Адже логістична криза напряму відбилася на спроможностях росіян на Запоріжжі.

Просування загарбників за травень на цьому напрямку було несуттєвим зокрема й через неможливість забезпечити всім необхідним війська на передньому краї.

Хто остаточно переможе у битві за логістику, наразі ще невідомо, однак зрозуміло одне: це літо буде вкрай спекотним для росіян.