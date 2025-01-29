Дональд Трамп підписав указ про створення "Залізного купола" для США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Білий дім.

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"Мир з позиції сили"

Цю систему протиповітряної оборони створять для просування "миру з позиції сили". У документі вказано, що протягом останніх 40 років загроза нових стратегічних озброєнь зросла, адже з'явилось багато нових розробок.

"Мир з позиції сили" передбачає забезпечення загальної оборони громадян і країни за рахунок розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління.

Це потрібно для стримування можливого агресора і захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та громадян від будь-якого повітряного нападу. Крім цього, США потрібен потенціал для ударів у відповідь.

Строки дуже стиснуті

Вже протягом 60 днів з моменту видання наказу повинні показати еталонну архітектуру, вимоги, що базуються на наявних можливостях, і план створення щита протиракетної оборони наступного покоління. Крім цього, указ визначає необхідність розробки нових систем перехоплення.

Також мають забезпечити доставку усіх компонентів засобу протиповітряної оборони.