Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву президента США під час брифінгу. Сам Трамп заявив, що вперше чує про інцидент і розкритикував видання.

Читайте також Журналіст випадково опинився в секретному чаті Трампа, де обговорювались удари по Ємену

Радник Трампа випадково злив військові плани США

Дональд Трамп відхрестився від інформації про таємне листування між міністром оборони США Пітом Гегсетом та сенатором Джей Ді Венсом.

Я нічого про це не знаю. Я не великий фанат The Atlantic, для мене це журнал, який припиняє роботу. Мені здається, що це не дуже журнал. Ви мені про це говорите вперше,

– заявив він.

Скандал розгорівся після того, як журналіст видання The Atlantic Джеффрі Голдберг несподівано опинився у секретному чаті "Houthi PC small group", де обговорювали деталі майбутнього удару американських військ по Ємену, запланованого на 15 березня.

Група налічувала лише 18 учасників, серед яких були високопосадовці: міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, керівник Національної розвідки Тульса Габбард та директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз заявив, що адміністрація наразі з'ясовує обставини, за яких Голдберг отримав доступ до конфіденційного обговорення.

Конгресмен Пет Раян закликав провести слухання в Конгресі щодо цієї ситуації.

Якщо республіканці в Палаті представників негайно не проведуть слухання щодо того, як це сталося, я зроблю це сам,

– сказав він.

Тим часом юристи The Atlantic наголосили, що дії радника Трампа Майкла Волца, який нібито додав журналіста в чат, можуть бути порушенням законодавства США щодо обробки даних національної безпеки. Крім того, вони звернули увагу на можливе порушення федерального закону через використання режиму самознищення повідомлень у переписці.