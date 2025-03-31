Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Почему Трамп оставил Уолтца и что его ждет

Отмечается, что несмотря на неоднократные сообщения о поддержке со стороны Трампа, Уолтц потерял влияние на него и поддержку старших помощников в Белом доме.

Источники издания утверждают, что для Трампа самой большой ошибкой Уолтца было не создание чата Signal для координации ударов по хуситам в Йемене или размещения предоставленных Израилем разведданных, а наличие в телефоне номера главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга и непреднамеренное добавление его в разговор.

Трамп обвинял Уолтца в первом крупном кризисе национальной безопасности администрации. Он советовался, стоит ли увольнять советника с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и начальником отдела кадров Серхио Гором.

Однако в частном разговоре Трамп сообщил Уолтцу, что тот сохранит должность. По словам источников, близких к Трампу, президент США не хотел, чтобы СМИ и демократы так рано заявили о своих правах во время его второго срока. Однако если бы подобная статья об утечке появилась появились в консервативном СМИ, таком как Breitbart, Уолц бы оставил должность.

В то же время, как отмечает WSJ, Уолтц обсуждал другие деликатные темы в Signal с членами кабинета министров, включая отдельные вопросы о том, как посредничеством в мире между Россией и Украиной, а также о военных операциях. При этом источники не сообщили, была ли какая-то секретная информация опубликована в этих чатах.

Отмечается, что ситуация с Уолтцем напоминает ситуацию с увольнением Майка Флинна, отставного генерал-лейтенанта армии, который был советником по нацбезопасности во время первого срока Трампа. Флинн стал объектом давления со стороны СМИ и собственной команды после того, как солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с Россией. Трамп пожалел об этом решении и поклялся никогда его не повторять.