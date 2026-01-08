Водночас Єрмак витратив значну суму своїх готівкових збережеь. Про це свідчать дані його електронної декларації. Деталі розповідає 24 Канал.
Скільки заробив Єрмак у 2025 році?
За 11 місяців роботи керівником ОП офіційний дохід Андрія Єрмака склав 747 468 гривень.
Окрім цього, майже 500 тисяч гривень становив дохід у вигляді відсотків за банківськими вкладами. На рахунках Єрмак зберігає понад 6,5 мільйона гривень, а ще 5 мільйонів гривень йому мають виплатити в ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".
Доходи Єрмака / Скриншот декларації
Водночас декларація фіксує скорочення готівкових заощаджень. Якщо у 2024 році він задекларував 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів готівкою, то на момент звільнення залишилися лише 3 тисячі доларів і 3 тисячі євро.
Тож упродовж 2025 року Андрій Єрмак витратив 17 тисяч євро зі своїх особистих готівкових накопичень.
Цікаво! За інформацією "Української правди", ексочільник Офісу президента заблокував прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в месенджерах. Як стверджують джерела видання, це сталося після того, як глава уряду публічно підтримала так званих "заколотників", які виступали за його відставку.
Звільнення Єрмака: коротко про головне
Вранці 28 листопада детективи НАБУ провели обшуки у тодішнього керівника Офісу президента. Сам посадовець заявив, що відкрито співпрацює зі слідством і не перешкоджає проведенню процесуальних дій.
Слідчі заходи були пов'язані з розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі, яку викрили правоохоронці. Того ж дня Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака.
Втім, станом на початок грудня Андрій Єрмак, попри звільнення з посади голови ОП, продовжував обіймати щонайменше десять різних посад.