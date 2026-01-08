Водночас Єрмак витратив значну суму своїх готівкових збережеь. Про це свідчать дані його електронної декларації. Деталі розповідає 24 Канал.

Скільки заробив Єрмак у 2025 році?

За 11 місяців роботи керівником ОП офіційний дохід Андрія Єрмака склав 747 468 гривень.

Окрім цього, майже 500 тисяч гривень становив дохід у вигляді відсотків за банківськими вкладами. На рахунках Єрмак зберігає понад 6,5 мільйона гривень, а ще 5 мільйонів гривень йому мають виплатити в ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".



Доходи Єрмака / Скриншот декларації

Водночас декларація фіксує скорочення готівкових заощаджень. Якщо у 2024 році він задекларував 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів готівкою, то на момент звільнення залишилися лише 3 тисячі доларів і 3 тисячі євро.

Тож упродовж 2025 року Андрій Єрмак витратив 17 тисяч євро зі своїх особистих готівкових накопичень.

Цікаво! За інформацією "Української правди", ексочільник Офісу президента заблокував прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в месенджерах. Як стверджують джерела видання, це сталося після того, як глава уряду публічно підтримала так званих "заколотників", які виступали за його відставку.

Звільнення Єрмака: коротко про головне