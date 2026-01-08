В то же время Ермак потратил значительную сумму своих наличных сбережений. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. Детали рассказывает 24 Канал.

Сколько заработал Ермак в 2025 году?

За 11 месяцев работы руководителем ОП официальный доход Андрея Ермака составил 747 468 гривен.

Кроме этого, почти 500 тысяч гривен составил доход в виде процентов по банковским вкладам. На счетах Ермак хранит более 6,5 миллиона гривен, а еще 5 миллионов гривен ему должны выплатить в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".



Доходы Ермака / Скриншот декларации

В то же время декларация фиксирует сокращение наличных сбережений. Если в 2024 году он задекларировал 20 тысяч евро и 3 тысячи долларов наличными, то на момент увольнения остались только 3 тысячи долларов и 3 тысячи евро.

Поэтому в течение 2025 года Андрей Ермак потратил 17 тысяч евро из своих личных наличных накоплений.

