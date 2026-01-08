В то же время Ермак потратил значительную сумму своих наличных сбережений. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. Детали рассказывает 24 Канал.
Сколько заработал Ермак в 2025 году?
За 11 месяцев работы руководителем ОП официальный доход Андрея Ермака составил 747 468 гривен.
Кроме этого, почти 500 тысяч гривен составил доход в виде процентов по банковским вкладам. На счетах Ермак хранит более 6,5 миллиона гривен, а еще 5 миллионов гривен ему должны выплатить в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".
Доходы Ермака / Скриншот декларации
В то же время декларация фиксирует сокращение наличных сбережений. Если в 2024 году он задекларировал 20 тысяч евро и 3 тысячи долларов наличными, то на момент увольнения остались только 3 тысячи долларов и 3 тысячи евро.
Поэтому в течение 2025 года Андрей Ермак потратил 17 тысяч евро из своих личных наличных накоплений.
Интересно! По информации "Украинской правды", экс-глава Офиса президента заблокировал премьер-министра Юлию Свириденко в мессенджерах. Как утверждают источники издания, это произошло после того, как глава правительства публично поддержала так называемых "мятежников", которые выступали за его отставку.
Увольнение Ермака: коротко о главном
Утром 28 ноября детективы НАБУ провели обыски у тогдашнего руководителя Офиса президента. Сам чиновник заявил, что открыто сотрудничает со следствием и не препятствует проведению процессуальных действий.
Следственные мероприятия были связаны с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли, которую разоблачили правоохранители. В тот же день Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака.
Впрочем, по состоянию на начало декабря Андрей Ермак, несмотря на увольнение с должности главы ОП, продолжал занимать по меньшей мере десять различных должностей.