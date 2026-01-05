Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Какую роль может иметь назначение Буданова?

По словам журналистов, назначение также имеет целью снять беспокойство, связанные с коррупционным скандалом, из-за которого свою должность покинул предыдущий руководитель ОП – близкий друг Зеленского Андрей Ермак.

Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом направлении переговоров, и Офис Президента в первую очередь будет служить выполнению этих задач нашего государства,

– заявил Зеленский.

Должность, которая фактически является украинским аналогом руководителя аппарата президента, оставалась вакантной с ноября, когда Ермак подал в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как антикоррупционные следователи провели обыск в его квартире в рамках масштабного расследования.

В WP отмечают, что Ермак, который не имел политического опыта и был назначен в 2020 году после работы с Зеленским в его продюсерской студии, не пользовался уважением среди большинства украинцев.

Его обвиняли в чрезмерном влиянии и жестком стиле управления. В Вашингтоне его также воспринимали как конфликтную и контролирующую фигуру, которую считали препятствием для сотрудничества.

Тем временем Кирилл Буданов, по словам журналистов, является совсем другим типом руководителя.

Известный своим холодным взглядом и точным предсказанием полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, он стал в военное время одним из самых надежных и патриотических лидеров в Украине,

– говорится в материале.

В то же время это делает Буданова одной из самых больших угроз для России: страна-агрессор неоднократно пыталась его убить.

Назначение Буданова, по словам общественной активистки и секретаря НАКО Елены Трегуб, означает, что Зеленский серьезно обеспокоен переговорами с Россией, будущей военной стратегией и вопросами безопасности, вероятно, даже личной – учитывая возможный транзит власти, выборы или другие сценарии.

