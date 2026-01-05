Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Какую роль может иметь назначение Буданова?
По словам журналистов, назначение также имеет целью снять беспокойство, связанные с коррупционным скандалом, из-за которого свою должность покинул предыдущий руководитель ОП – близкий друг Зеленского Андрей Ермак.
Украине нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом направлении переговоров, и Офис Президента в первую очередь будет служить выполнению этих задач нашего государства,
– заявил Зеленский.
Должность, которая фактически является украинским аналогом руководителя аппарата президента, оставалась вакантной с ноября, когда Ермак подал в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как антикоррупционные следователи провели обыск в его квартире в рамках масштабного расследования.
В WP отмечают, что Ермак, который не имел политического опыта и был назначен в 2020 году после работы с Зеленским в его продюсерской студии, не пользовался уважением среди большинства украинцев.
Его обвиняли в чрезмерном влиянии и жестком стиле управления. В Вашингтоне его также воспринимали как конфликтную и контролирующую фигуру, которую считали препятствием для сотрудничества.
Тем временем Кирилл Буданов, по словам журналистов, является совсем другим типом руководителя.
Известный своим холодным взглядом и точным предсказанием полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, он стал в военное время одним из самых надежных и патриотических лидеров в Украине,
– говорится в материале.
В то же время это делает Буданова одной из самых больших угроз для России: страна-агрессор неоднократно пыталась его убить.
Назначение Буданова, по словам общественной активистки и секретаря НАКО Елены Трегуб, означает, что Зеленский серьезно обеспокоен переговорами с Россией, будущей военной стратегией и вопросами безопасности, вероятно, даже личной – учитывая возможный транзит власти, выборы или другие сценарии.
"Большая перезагрузка": коротко
Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства. В частности, в январе начнется реформа и ротации в ГБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
После назначения Буданова Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Зеленский также сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.