Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Романа Романюка для "Украинской правды".

Почему Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах?

В материале журналист отмечает, что Юлию Свириденко до сих пор многие в политической системе воспринимают исключительно как "протеже Андрея Ермака".

Однако, по словам Романюка, премьерша удивила всех в ходе "революции против Ермака", когда стала на сторону "мятежников".

Андрей Борисович, узнав об измене, даже заблокировал Юлию Анатольевну в мессенджерах. И теперь это скорее плюс, чем черная метка,

– говорится в материале.

В то же время как отмечает журналист, дальше Свириденко так же предстоит преодолеть собственный вакуум ответственности и избавиться от предубеждений, что она "только хорошая исполнительница чьих-то идей, однако не способна лично навязывать системе собственную повестку дня".

