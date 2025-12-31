Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Романа Романюка для "Украинской правды".
В материале журналист отмечает, что Юлию Свириденко до сих пор многие в политической системе воспринимают исключительно как "протеже Андрея Ермака".
Однако, по словам Романюка, премьерша удивила всех в ходе "революции против Ермака", когда стала на сторону "мятежников".
Андрей Борисович, узнав об измене, даже заблокировал Юлию Анатольевну в мессенджерах. И теперь это скорее плюс, чем черная метка,
– говорится в материале.
В то же время как отмечает журналист, дальше Свириденко так же предстоит преодолеть собственный вакуум ответственности и избавиться от предубеждений, что она "только хорошая исполнительница чьих-то идей, однако не способна лично навязывать системе собственную повестку дня".
Владимир Зеленский 28 ноября уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента. Этому предшествовала возможная причастность чиновника к делу "Мидас" с коррупцией в энергетике.
Позже Андрей Ермак, вероятно, заявил журналистам New York Post, что собирается идти на фронт. Экс-глава ОП также сказал, что "готов к любым репрессиям".
В Сухопутных войсках ВСУ заявляли, что по состоянию на 17 декабря Андрей Ермак не проходит службу в их роде войск. Брат Ермака, Денис, который служит в Иностранном Легионе ГУР, отметил, что Андрей Борисович не обращался к нему по вопросам службы.