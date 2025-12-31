Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Романа Романюка для "Української правди".

Чому Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах?

У матеріалі журналіст зазначає, що Юлію Свириденко досі багато хто в політичній системі сприймає винятково як "протеже Андрія Єрмака".

Однак, за словами Романюка, прем'єрка здивувала всіх в ході "революції проти Єрмака", коли стала на бік "заколотників".

Андрій Борисович, дізнавшись про зраду, навіть заблокував Юлію Анатоліївну в месенджерах. Та тепер це радше плюс, аніж чорна мітка,

– йдеться у матеріалі.

Водночас як наголошує журналіст, далі Свириденко так само належить перебороти власний вакуум відповідальності й позбутися упереджень, що вона "лише хороша виконавиця чиїхось ідей, однак не здатна особисто нав'язувати системі власний порядок денний".

